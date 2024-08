Fonds d'initiatives nordiques - Près de 3,1 M$ pour 25 projets de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 21 août 2024 /CNW/ - Vingt-cinq initiatives issues de la région de la Côte-Nord obtiendront un soutien financier de près de 3,1 millions de dollars du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les dossiers sélectionnés permettront de générer des investissements totaux de près de 10,7 millions de dollars au nord du 49e parallèle.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, en a fait l'annonce aujourd'hui. Cette aide financière contribuera à répondre à des besoins prioritaires identifiés par les communautés de la Côte-Nord.

Les projets retenus touchent une grande variété de domaines, comme la culture maraîchère, la biodiversité nordique et l'aide à l'emploi.

En tout, 46 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues. Sous la responsabilité de la Société du Plan Nord, le FIN a permis, depuis décembre 2020, d'investir directement un montant total de 22,5 millions de dollars.

Citations :

« Je suis très heureuse que le Fonds d'initiatives nordiques géré par la Société du Plan Nord apporte encore une fois un soutien précieux aux projets locaux au nord du 49e parallèle. Les 25 initiatives nord-côtières sélectionnées dans le cadre de ce sixième appel de projets auront une incidence concrète pour les communautés de la région. »

- Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre

responsable de la Société du Plan Nord

« Quelle excellente nouvelle que cet investissement de près de 3,1 millions de dollars ait lieu dans notre région! Ces investissements locaux dans 25 projets de partout sur la Côte-Nord favoriseront assurément le dynamisme des communautés. Je suis enthousiaste face à la réalisation de cette grande diversité de projets. »

- Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la

région de la Côte-Nord

« Les promoteurs de la Côte-Nord sont encore une fois très nombreux à répondre à l'appel du Fonds d'initiatives nordiques et j'en suis ravi. Il s'agit d'un apport important pour ma circonscription et la région de la Côte-Nord. Bon succès à toutes les entreprises et à tous les organismes sélectionnés! »

- Yves Montigny, député de René-Lévesque

Faits saillants :

Voici la liste des initiatives sélectionnées issues de la région de la Côte-Nord et le montant octroyé :

Le Comité ZIP de la Rive Nord de l'Estuaire se dotera d'une planification stratégique qui ciblera les actions à mettre en œuvre pour mieux répondre aux besoins prioritaires du milieu. (70 000 $)

Éclore Côte-Nord organisera un événement régional en petite enfance à Sept-Îles en 2024, dont le thème principal sera le développement d'approches novatrices de proximité pour rejoindre les familles vulnérables. (21 950 $)

La Maison de la famille de Baie-Comeau se dotera d'un appartement pour l'implantation d'un service de supervision des droits d'accès. Le projet vise à recréer un environnement semblable à un milieu de vie familial, et ce, tout en assurant la sécurité de l'enfant, des parents et des employés. (100 000 $)

Le conseil des Innus d'Ekuanitshit pilotera la construction d'un pavillon de soutien au développement social nommé Eshikatiut Tshukuminu Innu-Natukuna (ETIN). Le projet sera mis en valeur et inspiré par le patrimoine culturel innu. (500 000 $)

Les Habitations Manicouagan procéderont à l'élaboration de plans et de devis pour la construction d'un multiplex de 56 logements à Baie-Comeau . Ces logements abordables sont destinés aux personnes seules, aux aînés autonomes, aux personnes vulnérables et aux familles comptant un enfant. (100 000 $)

Le Conseil des Innus de Ekuanitshit réalisera un projet d'étude sur la création d'un bâtiment locatif disposant d'espaces pour les entrepreneurs locaux. Ce projet collaboratif favorisera la diversification économique et la création d'emploi dans la communauté. (100 000 $)

L'organisme PANACHE art actuel de Sept-Îles réalisera le projet ARRIMAGE, qui se décline en deux volets, soit la création d'un espace d'accueil facilitant la découverte des arts visuels pour tous et la mise en place d'un espace de création et de diffusion consacré aux pratiques numériques. (55 000 $)

Le Regroupement des CPE de la Côte-Nord mettra sur pied un bureau de recrutement régionalisé afin de répondre à la problématique de rareté de main-d'œuvre dans le réseau de la petite enfance nord-côtière. (100 000 $)

Le Centre national des naufrages réalisera une mise à jour de son plan d'affaires et développera de nouveaux partenariats, en plus de recourir à de nouvelles technologies afin de positionner l'organisme comme institution touristique phare de la Côte-Nord. (100 000 $)

Environnement Côte-Nord cernera les répercussions de l'activité humaine sur les territoires de la MRC de Manicouagan et le Nitassinan de Pessamit, puis mettra en place des solutions visant à en atténuer certains impacts. (99 815 $)

Le Centre de la petite enfance Magimuse de la MRC Manicouagan procédera à l'embauche de deux ressources spécialisées pour veiller à l'intégration complète des enfants ayant besoin de soutien particulier dans la vie de groupe. (58 700 $)

La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka organisera la conférence UNESCO - Régions nordiques à l'automne 2024. Cet événement permettra d'établir une feuille de route commune pour la période 2025-2030 afin d'accroître la coopération entre les communautés et les sites de l'UNESCO dans la région Nord-Atlantique et en périphérie. (83 237 $)

L'Office municipal d'habitation (OMH) de la ville de Port-Cartier procédera à l'élaboration de plans et de devis pour un projet de construction de logements abordables pour des personnes seules ou des familles à faible revenu. L'OMH souhaite construire un bâtiment de trois étages comptant 30 logements à Port-Cartier . (57 500 $)

afin de mettre en valeur le territoire minganois et de renforcer la sécurité des usagers. (100 000 $). La Corporation de développement de Schefferville réalisera les plans et les devis pour la construction d'une salle multifonctionnelle qui offrira des activités sportives, sociales et communautaires ainsi que des espaces locatifs. (84 880 $)

La Nation naskapie de Kawawachikamach construira une promenade de bois en milieu naturel pour offrir à la population un espace pour acquérir de saines habitudes de vie, se rassembler et observer la faune et la flore. (500 000 $)

La Corporation de développement économique d'Unamen Shipu dispensera une formation aux guides touristiques ainsi qu'au personnel d'accueil afin d'en accroître le nombre et de soutenir le développement écotouristique de la communauté. (61 759 $)

La Nation innue de Matimekush-Lac John aménagera son nouveau centre communautaire avec de l'équipement de cuisine, d'éclairage, de son et de vidéo. (399 483 $)

Le Port de Havre-Saint-Pierre fera l'acquisition de radioguides et d'audioguides afin de répondre à l'achalandage touristique à Havre-Saint-Pierre et dans les environs. Le projet prévoit la création de contenus en diverses langues pour alimenter les audioguides. (99 500 $)

Liens connexes :

