Fonds d'initiatives nordiques - Plus de 500 000 $ pour trois projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 21 août 2024 /CNW/ - Trois initiatives issues de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean obtiendront un soutien financier total de 502 907 $ du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les dossiers choisis permettront de générer des investissements totaux de près de 572 000 $ au nord du 49e parallèle.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, en a fait l'annonce aujourd'hui. Cette aide financière servira à répondre à des besoins prioritaires identifiés par les communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La municipalité de Notre-Dame-de-Lorette obtient une subvention de 372 907 $ pour aménager deux pôles de services alimentaires automatisés sur son territoire. Elle souhaite ainsi offrir à sa population et aux visiteurs un accès de proximité à de la nourriture et à d'autres produits de commodité.

La somme de 100 000 $ octroyée à la municipalité de Saint-Stanislas lui permettra d'élargir son offre récréative en aménageant des jeux d'eau au cœur du village.

La ZEC des Passes bénéficie d'une aide de 30 000 $ pour installer quatre modules d'hébertisme à l'entrée de son sentier pédestre de la rivière Alex, à proximité de son camping, afin de bonifier son offre récréotouristique familiale.

En tout, 46 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues. Il s'agit du sixième appel de projets du FIN. Sous la responsabilité de la Société du Plan Nord, le FIN a permis, depuis décembre 2020, d'investir directement un montant total de 22,5 millions de dollars.

Citation :

« Depuis décembre 2020, grâce à l'engagement de la Société du Plan Nord, le Fonds d'initiatives nordiques a soutenu le démarrage de 15 projets dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces initiatives ont attiré près de 4 millions de dollars d'investissements et ont eu une incidence positive notable sur la région nordique. Nous souhaitons un plein succès aux porteurs de ces projets. »

- Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre

responsable de la Société du Plan Nord

« Je suis heureuse que la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette bénéficie du soutien du Fonds d'initiatives nordiques pour améliorer l'offre alimentaire dans la région. Les projets récréatifs de Saint-Stanilas et de la ZEC des Passes sont bénéfiques tant pour les résidents que pour les visiteurs. Ces trois projets contribueront assurément au mieux-être des localités nordiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

- Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du

Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis heureuse de voir que les communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourront profiter de l'aide du Fonds d'initiatives nordiques et du soutien de la Société du Plan Nord. Bravo aux organisations qui contribuent au développement de notre circonscription et au nord de notre région! »

- Nancy Guillemette, députée de Roberval

