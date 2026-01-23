Fonds d'initiatives nordiques - Plus de 4,9 M$ pour 37 projets de la Côte-Nord

SEPT-ILES, QC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Trente-sept initiatives issues de la région de la Côte-Nord obtiendront un soutien financier de plus de 4,9 millions de dollars du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les dossiers sélectionnés permettront de générer des investissements totaux de plus de 13,2 millions de dollars au nord du 49e parallèle.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Jean-François Simard, en a fait l'annonce aujourd'hui. Cette aide financière contribuera à répondre à des besoins prioritaires identifiés par les communautés de la Côte-Nord.

Les projets retenus couvrent divers domaines, notamment le développement d'infrastructures et de services socioculturels favorisant l'attraction et la rétention des travailleurs et de leurs familles. Ils visent aussi la mise en valeur des richesses culturelles et environnementales régionales ainsi que le transfert et l'acquisition de connaissances pour soutenir la formation de la main-d'œuvre.

En tout, 65 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues financièrement.

Depuis décembre 2020, le Fonds d'initiatives nordiques a propulsé 260 projets des partenaires locaux et régionaux, générant ainsi des investissements de près de 79 millions de dollars au nord du 49e parallèle. Cette nouvelle contribution renforce notre engagement en faveur du développement durable et de la prospérité nordique.

« Je me réjouis de voir des projets porteurs au nord du 49e parallèle être soutenus par le Fonds d'initiatives nordiques, géré par la Société du Plan Nord. Ces 37 initiatives retenues dans le cadre des derniers appels de projets témoignent de l'ingéniosité et de la vitalité des communautés nord-côtières, et contribueront directement à leur développement durable. »

- Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Cet appui financier représente un levier important pour renforcer la vitalité et la résilience des communautés de la Côte-Nord. Je salue la diversité des projets soutenus, qui témoignent de l'engagement des acteurs locaux à faire rayonner notre région et à répondre aux besoins de leur milieu. »

- Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Je tiens à souligner l'engagement des organisations de la Côte-Nord. Les initiatives retenues entraîneront des retombées concrètes pour les citoyens de ma circonscription et de l'ensemble de la région. J'ai hâte de voir ces projets se concrétiser sur le terrain et faire une différence. »

- Yves Montigny, député de René-Lévesque

Voici la liste des initiatives sélectionnées issues de la région de la Côte-Nord et le montant octroyé :

La coopérative Les Norkôtières de Sept-Îles créera une nouvelle offre d'activités de plein air destinée aux nouvelles arrivantes, aux adolescentes et aux femmes issues des communautés isolées, autochtones et anglophones. (100 000 $)

Le Centre d'intervention le Rond-Point de Sept-Îles proposera une halte chaleur, en soutien aux ressources d'aides existantes, aux personnes en situation d'itinérance afin de leur permettre de dormir au chaud de novembre à mai. (97 772 $)

Le Dépannage de l'Anse mettra en place un projet pilote pour la récupération et le traitement des textiles dans l'ensemble des municipalités de la MRC de Manicouagan. (91 686 $)

Le Jardin du ruisseau Bois-Joli réaménagera une partie des sentiers de son Jardin de Grand-mère afin d'assurer la sécurité des familles du secteur Ferland de Sept-Îles et la durabilité des aménagements. (44 315 $)

La Ville de Port-Cartier réalisera une étude préliminaire en ingénierie pour cerner les travaux de réfection et de mise à niveau requis pour le quai municipal et la jetée de la route d'accès au quai. (100 000 $)

Construction & Expertise PG implantera une garderie à Sept-Îles pour ses travailleurs et la communauté. (247 986 $)

La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau renforcera son ancrage dans le milieu, son offre d'activités et ses stratégies de communication afin de s'inscrire comme destination récréotouristique et d'accroître ses retombées économiques dans la région. (100 000 $)

L'Organisme de bassins versants Duplessis vise la caractérisation de milieux humides et de bandes riveraines afin de déterminer leur valeur de conservation. (100 000 $)

Le Cégep de Baie-Comeau créera un parcours d'apprentissage en ligne sur la valorisation et la cueillette des produits forestiers non ligneux afin de sensibiliser, d'éduquer et de former la main-d'œuvre issue des communautés de la Côte-Nord. (100 000 $)

L'Association des côtiers de la Basse-Côte-Nord Inc. analysera les besoins précis d'accompagnement et de financement des entreprises du secteur. (70 000 $)

La Municipalité de Chute-aux-Outardes réalisera des travaux afin d'optimiser sa salle socioculturelle par l'ajout d'une cuisine, l'aménagement de l'espace pour la tenue d'événements et l'élaboration d'une offre de services pour les motoneigistes. (87 354 $)

Le Musée régional de la Côte-Nord proposera un service d'audioguides multilingues et créera des programmes éducatifs scolaires afin de bonifier l'expérience des visiteurs et d'accroître l'achalandage. (100 000 $)

L'organisme Grimper la Côte mettra en place un centre d'escalade pour les citoyens de la MRC de Manicouagan. (100 000 $)

Réussite Accomplissement Persévérance (RAP) Côte-Nord réalisera un projet pilote pour aider les employeurs à adopter des pratiques pour aider leurs employés étudiants à obtenir un diplôme ou une qualification. (100 000 $)

La Ville de Schefferville créera, à l'occasion de ses 70 ans, une exposition virtuelle numérique sur l'histoire de sa région. (35 000 $)

La Municipalité de Rivière-au-Tonnerre construira une promenade de bois donnant accès à sa plage. (379 305 $)

La Municipalité de Bonne-Espérance acquerra de l'équipement pour son service incendie. (32 423 $)

Environnement Côte-Nord réalisera une stratégie régionale pour protéger la biodiversité nordique, soutenir le développement durable et renforcer la résilience aux changements climatiques. Le projet consolidera aussi le Réseau des Alliés de la biodiversité sur la Côte-Nord. (70 228 $)

La Ferme du Rigolet effectuera une étude pour évaluer la faisabilité de la construction d'un bâtiment multifonctionnel répondant aux besoins opérationnels et au développement commercial de la ferme. (95 260 $)

La Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles réalisera un plan de conservation des milieux naturels dans la région de Sept-Îles. (77 288 $)

La Municipalité de Blanc-Sablon élaborera un plan global d'infrastructures naturelles entre Blanc-Sablon et Vieux-Fort afin de développer l'écotourisme. (71 106 $)

La Société du port ferroviaire de Baie-Comeau (SOPOR) évaluera le potentiel de marché afin de répondre à une éventuelle hausse du transport de marchandises et de déterminer la rentabilité des installations nécessaires pour répondre à la demande. (28 883 $)

Le Repère Manicouagan de Baie-Comeau rénovera le Pavillon Marie-Guyard afin de permettre le développement de nouveaux services, dont un projet-pilote de soutien aux familles. (77 615 $)

La Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh créera un parcours numérique immersif portant sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy et l'histoire de la traite des fourrures. (100 000 $)

Le Centre d'action bénévole de la MRC Manicouagan achètera une cuisine modulaire industrielle pour son service de popote roulante. (500 000 $)

L'Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI) du Cégep de Sept-Îles mettra au point un agent conversationnel pour aider les techniciens de maintenance à résoudre les pannes d'équipement industriel. (100 000 $)

La Villa Port-Cartier construira 12 nouvelles chambres et un nouveau salon afin de répondre à la demande croissante de la clientèle de personnes âgées en perte d'autonomie. La salle à manger et le salon existants seront aussi réaménagés. (375 000 $)

La Municipalité de Gros-Mécatina installera un système de glace réfrigérée à l'aréna et un ascenseur pour accéder à la salle communautaire. (425 034 $)

Innovation et développement (ID) Manicouagan embauchera un agent de développement touristique qui sera responsable du développement des municipalités périphériques de la MRC Manicouagan. (100 000 $)

Le Conseil des Innus de Pessamit effectuera les étapes préalables à l'élaboration d'une nouvelle offre touristique au site de Papinachois. (44 194 $)

Le Conseil des Innus de Pessamit fera appel à des services d'ingénierie, d'architecture et de design intérieur pour préparer la construction d'une Maison de la culture et d'un site de rassemblement culturel extérieur. (100 000 $)

La Maison des organismes communautaires de Sept-Îles (MOCSI) améliorera ses systèmes de chauffage et de ventilation. (412 375 $)

Le Conseil de la Nation Innu de Matimekush-Lac John procédera à l'évaluation d'un bâtiment inoccupé sur le terrain de l'école Kanatamat afin de déterminer les travaux requis à sa remise en état. Le projet vise à offrir de nouveaux services à la population. (80 325 $)

Le CPE Le Mur-mûr Inc. de Fermont accueillera un chargé de projet pour coordonner l'aménagement de ses nouvelles installations. (94 040 $)

Le Conseil Innu takuaikan Uashat mak Mani-Utenam créera et diffusera des capsules audio afin de déterminer les attraits patrimoniaux et culturels de la communauté, en offrant une expérience immersive et audio. (100 000 $)

La Municipalité du village de Godbout procédera à des travaux de rénovation sur le pont au-dessus de la Petite rivière Godbout pour favoriser le développement du secteur et l'accès à ce dernier par les résidents et les visiteurs. (100 000 $)

La Municipalité du village de Godbout procédera à des travaux d'amélioration et de sécurisation de la rampe de mise à l'eau donnant accès au fleuve Saint-Laurent à ses citoyens et à ses visiteurs. (100 000 $)

