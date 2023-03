QUÉBEC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Quinze projets de la région du Nord-du-Québec obtiendront un soutien financier de 1 511 416 $ du Fonds d'initiatives nordiques (FIN).

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, en a fait l'annonce aujourd'hui. En tout, 41 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues.

Des projets nord-québécois sélectionnés, neuf sont issus d'Eeyou Istchee Baie-James et six du Nunavik.

Les projets retenus, qui touchent une grande variété de domaines, comme la conception, la construction ou la rénovation d'infrastructures de développement social et l'acquisition de connaissances sur la biodiversité nordique, représentent des investissements totaux de près de 5,1 millions de dollars dans la région.

Le FIN, qui clôt son quatrième appel de projets, figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec. Il est assorti d'une enveloppe totale de 12,7 millions de dollars. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

Citation :

« Je suis fière que notre gouvernement dispose d'un outil comme le Fonds d'initiatives nordiques pour appuyer les initiatives qui voient le jour sur le territoire au nord du 49e parallèle. Ce programme a permis de soutenir 40 projets du Nord-du-Québec, depuis le lancement du Plan d'action nordique, en décembre 2020. Il s'agit de retombées concrètes sur le territoire, représentant des investissements de plus de 10,8 millions de dollars dans la région. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Grâce au soutien du Fonds d'initiatives nordiques, des projets portés par la Nation crie d'Eastmain et de plusieurs organismes inuits pourront aller de l'avant. Les initiatives soutenues auront, à terme, un impact positif concret sur la qualité de vie des habitants de ces communautés nordiques. C'est une excellente nouvelle. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits

« Je suis heureux de constater que des promoteurs des quatre coins du Nord-du-Québec ont fait appel au Fonds d'initiatives nordiques. Notre région est vaste, et les défis très variés ! L'aide financière octroyée permettra aux organismes et aux entrepreneurs de concrétiser leur vision sur le terrain. Cela est très positif pour la vitalité de notre territoire nordique. »

Jean Boulet, ministre du travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Initiatives sélectionnées sous le volet A du Fonds d'initiatives nordiques, « Essor des communautés et conservation de l'environnement » :

FaunENord déterminera les périodes de reproduction des anoures et des salamandres en Eeyou Istchee Baie-James afin de supporter l'adaptation de protocoles standardisés d'inventaires des reptiles et des amphibiens de cette région. (70 058 $)

La Nation crie d' Eastmain réalisera une étude de conception d'une épicerie pour répondre aux besoins de la communauté. Le bâtiment sera structuré de manière à servir d'abri communautaire en cas de situation d'urgence. (39 200 $)

FaunENord étudiera les pollinisateurs sauvages en Eeyou Istchee Baie-James afin d'établir une stratégie de pollinisation locale axée sur les espèces indigènes. (44 816 $)

La Ville de Chapais élaborera sa prochaine planification stratégique dans l'optique d'accroître sa démographie selon les axes de développement durable. (43 354 $)

La Corporation Nibiischii réalisera une étude de la dynamique forestière sur l'ensemble du territoire de la Réserve faunique des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi. (33 450 $)

La Ville de Lebel -sur-Quévillon réalisera une étude de faisabilité visant l'implantation d'une coopérative de santé en dentisterie et en optométrie. (13 238 $)

La Ville de Lebel -sur-Quévillon verdira le parc des Chevaliers et y ajoutera une aire de repos ainsi que des jeux d'eau. (100 000 $)

La Maison de la famille Salluit (Iqitsivik) réalisera les plans et devis ainsi que la construction d'une nouvelle maison de la famille au cœur du village nordique de Salluit . (500 000 $)

La Société Makivik étudiera les enjeux spécifiques au Nunavik afin d'y établir une structure de développement et de soutien de l'écosystème commercial et des entreprises inuites. (77 300 $)

Le Réseau QAJAQ réalisera les dessins et devis pour la construction d'un refuge à Kuujjuaq afin de loger et de soutenir les hommes de la région du Nunavik en période de crise ou de transition. (100 000 $)

L'Association des maisons de jeunes du Nunavik réalisera un ensemble clés en main de dessins et de devis pour les projets de construction de maisons des jeunes. (100 000 $)

Le Centre Qilangnguanaaq réalisera les dessins et devis pour la rénovation de la maison des aînés du village nordique de Kangiqsujuaq . (100 000 $)

Le village nordique de Salluit élaborera un appel d'offres pour la restauration complète de sa piscine. (90 000 $)

Initiative sélectionnée sous le volet B du Fonds d'initiatives nordiques, « Initiatives de nature entrepreneuriale » :

Physiotec développera une application Web qui permettra aux physiothérapeutes de surveiller l'évolution de leurs patients et de mesurer la qualité des traitements de physiothérapie offerts. (100 000 $)

Physiotec développera une application Web qui permettra aux orthophonistes d'avoir accès à une banque d'exercices en ligne leur permettant d'élaborer des programmes adaptés à leurs clientèles. (100 000 $)

Liens connexes :

