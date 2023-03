QUÉBEC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Quarante-et-une initiatives, issues de toutes les régions du territoire nordique du Québec, obtiendront un soutien financier de près de 4,2 millions du Fonds d'initiatives nordiques (FIN).

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, en a fait l'annonce aujourd'hui Cette aide financière servira à répondre à des besoins prioritaires identifiés par les communautés nordiques.

Les dossiers choisis représentent des investissements totaux de près de 11,9 millions de dollars au nord du 49e parallèle.

Des 41 projets sélectionnés, 25 sont issus de la Côte-Nord, 1 du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 15 du Nord-du-Québec, soit 9 d'Eeyou Istchee Baie-James et 6 du Nunavik. La liste complète des initiatives retenues est disponible sur la page Web de la Société du Plan Nord.

Citation :

« Je suis très heureuse aujourd'hui de constater le dynamisme et la créativité des organismes et des entrepreneurs du territoire nordique. Depuis le lancement du Plan d'action nordique de notre gouvernement, en décembre 2020, le Fonds d'initiatives nordiques aura permis à 138 projets des partenaires du territoire de prendre leur envol. Cela représente des investissements de près de 38 millions de dollars au nord du 49e parallèle. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui cet investissement de 4,2 millions de dollars au nord du 49e parallèle grâce au Fonds d'initiatives nordiques. Nous sommes convaincus que les projets sélectionnés auront un impact positif à long terme sur les communautés locales et sur l'ensemble de la province. Nous remercions tous les participants pour leur engagement pour le territoire nordique et nous avons hâte de voir ces projets se concrétiser.»

Patrick Beauchesne, président-directeur général de la Société du Plan Nord

Faits saillants :

Le Fonds d'initiatives nordiques (FIN), qui clôt son quatrième appel de projets, figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec. Il est assorti d'une enveloppe totale de 12,7 millions de dollars. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

Trente-cinq projets financés s'inscrivent sous le volet A du FIN, alors que six projets relèvent du volet B du FIN.

Le volet A du FIN, « Essor des communautés et conservation de l'environnement », vise à appuyer et à promouvoir des projets qui favorisent :

le développement et le mieux-être des communautés nordiques ;



la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité ;



la mise en valeur du territoire nordique et la vitalité des communautés qui l'habitent ;



le pouvoir d'agir des communautés nordiques.

Le volet B du FIN, « Initiatives de nature entrepreneuriale », vise à appuyer et à promouvoir des projets permettant :

d'encourager la mise en œuvre de projets d'entrepreneuriat structurants par les acteurs du territoire ;



de soutenir les projets de diversification économique ;



d'améliorer la performance des entreprises ;



de favoriser la création d'emplois.

Le PAN 20-23 répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49e parallèle. Les 49 actions du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

