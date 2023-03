Fonds d'initiatives nordiques - 180 000 $ pour un projet de plein air du Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 20 mars 2023 /CNW/ - La municipalité de Saint-Stanislas, située au nord du 49e parallèle, obtiendra un soutien financier de 180 000 $ du Fonds d'initiatives nordiques (FIN) afin de développer son offre récréotouristique avec des activités de canot et de kayak en eau vive.

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina. En tout, 41 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues.

Le projet de Saint-Stanislas s'inscrit dans le volet A du FIN, qui vise à favoriser l'essor des communautés nordiques et la conservation de l'environnement. La somme octroyée permettra à la municipalité de rénover l'intérieur d'un bâtiment et d'acquérir de l'équipement pour son projet de cours de canot et de kayak en eau vive.

Le FIN, qui figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec, est un programme d'aide financière qui a pour but de répondre à des besoins prioritaires identifiés par les communautés nordiques. Il est assorti d'une enveloppe totale de 12,7 millions de dollars. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

« Je me réjouis que la communauté de Saint-Stanislas, située au nord du 49e parallèle, puisse bénéficier du soutien du Fonds d'initiatives nordiques. Ce programme aura permis à 10 projets du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean de prendre leur envol, depuis le lancement du Plan d'action nordique de notre gouvernement, en décembre 2020. Il s'agit de retombées concrètes, représentant des investissements de plus de 2,1 millions de dollars dans cette région nordique. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Je suis heureuse que la municipalité de Saint-Stanislas puisse encore une fois bénéficier du soutien du Fonds d'initiatives nordiques pour concrétiser un de ses projets. Ce programme a déjà permis de lancer la revalorisation de son église. C'est un succès ! Le centre multifonctionnel Au Clocher, qui abrite notamment un centre d'escalade, un centre de conditionnement physique, une bibliothèque et un restaurant, continue de contribuer à la vitalité de cette municipalité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le projet de Saint-Stanislas permettra non seulement de proposer des activités de canot et de kayak en eau vive inédites dans la région, mais également de rénover un bâtiment existant pour offrir un service de qualité aux visiteurs. Cette nouvelle offre récréotouristique contribuera assurément au dynamisme économique de Saint-Stanislas.»

Nancy Guillemette, députée de Roberval

