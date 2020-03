Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Une aide financière totalisant 200 000 $ pour Le Monastère et Cinéma Moderne

MONTRÉAL, le 6 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au cabaret de cirque Le Monastère ainsi qu'à Cinéma Moderne, une salle de cinéma indépendant à Montréal.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirme que chacune des deux entreprises culturelles se voit octroyer une aide financière de 100 000 $.

D'une part, Le Monastère a mis en place en 2019 un nouveau lieu de diffusion des arts du cirque pouvant accueillir 350 spectateurs dans l'église St. Jax de Montréal. Les cabarets de cirque présentent des prestations originales d'artistes professionnels de la scène montréalaise. L'aide financière permettra au Monastère de consolider sa nouvelle plateforme innovante de diffusion artistique du cirque contemporain.

D'autre part, Cinéma Moderne est une petite salle de cinéma indépendant de 60 places située au cœur du quartier Mile-End, dont la vocation multifonctionnelle unique à Montréal combine les projections grand public et des activités de postproduction. L'aide financière permettra à Cinéma Moderne de poursuivre ses activités pour une deuxième année.

« Voilà deux entreprises innovantes qui se démarquent par leur offre culturelle originale et qui participent à leur manière au rayonnement de la métropole. Les cinéphiles férus de cinéma indépendant sont choyés de pouvoir compter sur Cinéma Moderne pour visionner des œuvres d'ici et d'ailleurs, tandis que les amateurs d'arts circassiens peuvent admirer au Monastère les prouesses des artistes montréalais dans une formule cabaret unique en son genre. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue aux deux projets avec une somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

