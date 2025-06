Hypothèse de règlement pour les officiers de la STQ soumise au vote - Les négos se poursuivent pour les non-brevetés de trois traverses

QUÉBEC, le 4 juin 2025 /CNW/ - Au terme d'une longue journée de négociations hier entre la section locale 9599 des Métallos qui représente les travailleur.euse.s de la Société des traversiers du Québec (STQ) et l'employeur, le conciliateur a soumis aux parties une hypothèse de règlement pour le contrat de travail des 150 officiers de navigation et officiers mécaniciens.

Ces derniers seront appelés à se prononcer dans le courant du mois de juin sur ce projet de convention collective. Les négociations doivent se poursuivre pour les travailleur.euse.s non breveté.e.s des traverses de L'Isle-aux-Coudres et Sorel, ainsi que les breveté.e.s et non breveté.e.s de la traverse de L'Isle-aux-Grues, aussi membres d la SL 9599 des Métallos, au sein de différentes accréditations syndicales. Tous disposent toujours d'un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun.

La séance de négociations dans le dossier des officiers de navigation et officiers mécaniciens de 5 traverses s'est déroulée hier en présence de deux nouveaux intervenants, soit un négociateur du Conseil du trésor qui s'est ajouté à l'équipe de négociations de la STQ ainsi que l'adjoint au directeur québécois des Métallos, Michel Courcy, qui s'est joint au comité de négociation syndical.

Aucune information quant à la nature de l'hypothèse de règlement formulée par le conciliateur ne sera divulguée avant que les membres en aient pris connaissance et aucune entrevue ne sera accordée. Les officiers de navigation et officiers mécaniciens seront appelés à se prononcer dans le courant du mois de juin, à un moment qui reste à déterminer.

Rappelons que les contrats de travail à la STQ sont échus depuis avril 2023. Le Syndicat des Métallos a demandé un arbitrage dans le dossier des 4 accréditations syndicales regroupant les travailleur.euse.s de la STQ le 26 mai dernier, une demande à laquelle la STQ n'a pas donné suite.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

