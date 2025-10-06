MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Fondaction investit dans Diex Recherche (Diex) afin d'appuyer l'expansion de l'entreprise sur de nouveaux sites d'essais cliniques ainsi que la diversification de son offre de services et l'élargissement de ses domaines thérapeutiques.

L'investissement s'inscrit dans la thématique santé et bien-être de Fondaction, qui vise à soutenir des initiatives ayant un impact tangible sur l'accessibilité aux soins, l'innovation thérapeutique et la qualité de vie des communautés.

Les essais cliniques sont une étape névralgique du processus de recherche, de développement et d'homologation d'un nouveau traitement. Le Canada devant composer avec une population vieillissante a tout intérêt à favoriser la recherche clinique sur son territoire pour mieux répondre à la demande grandissante de traitements novateurs. Le Canada est l'un des pays les plus actifs en recherche clinique sur la scène mondiale et est reconnu pour la qualité de son environnement de recherche et son efficacité en ce qui a trait aux enjeux réglementaires.

« Fondaction croit qu'il est essentiel de soutenir une entreprise québécoise qui contribue à la robustesse de la chaine d'approvisionnement de notre système de santé et qui favorise l'accès des patients à des solutions de santé novatrices, souligne Alain Longpré, Chef adjoint, Investissements d'impact et durables chez Fondaction. Ce soutien s'inscrit dans une volonté de contribuer à la pérennité et à la croissance d'acteurs locaux porteurs d'innovation, particulièrement à un moment charnière de leur développement »

« Cet appui de Fondaction arrive à un moment clé pour Diex. Il nous permet d'accélérer l'expansion de notre modèle de recherche de proximité, de bonifier notre offre et de rendre encore plus accessible la recherche clinique pour les patients du Canada. Ensemble, nous contribuons à bâtir un avenir où l'innovation en santé est accessible, ancrée localement, et porteuse d'impact pour nos communautés a affirmé Suzie Talbot, présidente et fondatrice de Diex Recherche. On ne se contente pas de suivre le rythme -- on redéfinit les standards.»

Depuis 2006, Diex offre une expertise reconnue dans de nombreux domaines de recherche, notamment la santé cardiovasculaire, la santé de la femme, la santé cognitive, ainsi que la prévention des maladies et des infections. Son savoir-faire opérationnel de pointe garantit la rigueur scientifique des protocoles, l'efficacité des études et la sécurité des patients. L'entreprise collabore avec plusieurs chefs de file de l'industrie pharmaceutique, dont Pfizer, Moderna, GSK et Merck, sur des projets menés à l'échelle internationale.

Diex travaille en étroite collaboration avec de nombreux médecins-chercheurs à travers le Québec, ce qui facilite le recrutement de participants et permet à un plus grand nombre de patients d'accéder à des traitements novateurs. Ces patients peuvent ainsi bénéficier des dernières avancées médicales, dans un cadre complémentaire aux soins offerts dans le réseau public.

L'entreprise de Sherbrooke dispose présentement de six sites d'essais cliniques sur le territoire québécois, dont la couverture géographique favorise l'accessibilité à ces types de soins pour les populations situées en dehors des grands centres urbains de la province, incluant celles de l'Estrie, de Lanaudière (Joliette) et de la Mauricie (Trois-Rivières). Ses activités rendent aussi la recherche plus accessible aux médecins du Québec et, ultimement, permettent de rendre disponibles de nouveaux traitements à la population québécoise.

À propos de Diex

Fondée en 2006, Diex Recherche est une entreprise québécoise spécialisée en recherche clinique, présente à Sherbrooke, Québec, Victoriaville, Joliette et Trois-Rivières. Avec une équipe de plus de 150 professionnels de la santé, DIEX offre un encadrement rigoureux et humain à chaque participant. L'entreprise se distingue par son expertise dans plusieurs aires thérapeutiques, telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les migraines, la santé cognitive, les maladies pulmonaires, les maladies gastrointestinales, etc. Chaque essai clinique est mené selon des standards élevés de qualité et d'éthique, permettant aux participants d'accéder gratuitement à des traitements novateurs, tout en contribuant à l'avancement de la science. En rapprochant la science de la communauté, DIEX Recherche s'engage à améliorer la santé de demain grâce à la recherche clinique.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis près de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4 milliards de dollars au 31 mai 2025 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Fondaction

Source : Marie-Christine Fiset, Conseillère principale, communications et relations publiques, Fondaction, 514 525-5505, poste 1030, [email protected]