FLO soutient l'éducation axée sur les VÉ à l'école secondaire West Aurora High School dans le cadre de son premier déploiement de bornes de recharge en Illinois

L'une des principales caractéristiques du district est la diversité de sa population étudiante. Ses élèves parlent 45 langues différentes à la maison et leurs familles proviennent de six continents. L'an dernier, l'école secondaire - qui accueille 3 500 élèves - a demandé une subvention à la société de services publics Commonwealth Edison Company (ComEd), basée dans l'Illinois, afin d'investir dans des véhicules électriques et des infrastructures de recharge de VÉ à des fins éducatives. L'école secondaire a ensuite été sélectionnée pour bénéficier de la subvention, ce qui permettra à 600 élèves de suivre, chaque année, son programme de formation à la conduite de VÉ.

« Le cours de conduite de VÉ fait partie de la stratégie globale du district scolaire de West Aurora pour une transition vers une énergie plus propre », a déclaré Todd Gingerich, coordonnateur des programmes à l'école West Aurora High School. « Nous avons récemment installé des panneaux solaires sur le toit de l'établissement, ainsi qu'un système géothermique pour répondre aux besoins de chauffage et de refroidissement de l'école. La collaboration avec FLO pour installer des bornes de recharge de VÉ à l'école a constitué une autre étape importante de cette stratégie, qui s'inscrit en continuité avec la devise de notre école: apprendre, pratiquer et appliquer. C'est ce qui ressort clairement de cette formation où les élèves font des cours théoriques de conduite de VÉ, mettent en pratique ce qu'ils ont appris à l'aide de simulations dans le laboratoire de l'école, puis appliquent toutes les connaissances acquises avec de vrais VÉ qu'ils peuvent conduire et recharger eux-mêmes. Une bonne expérience en matière de VÉ s'appuie sur une infrastructure solide et fiable. Nous voulons que nos élèves retiennent cela et qu'ils deviennent eux-mêmes des conducteurs de VÉ lorsqu'ils seront prêts à prendre le volant. »

Située à 65 kilomètres à l'ouest de Chicago, la ville d'Aurora est membre de la coalition Chicago Area Clean Cities, une coalition à but non lucratif qui fait la promotion du transport et véhicules propres et d'une meilleure qualité de l'air à Chicago et dans les banlieues avoisinantes.

« Nous formons un partenariat unique entre le gouvernement et les entreprises privées provenant de tous les coins de la région métropolitaine de Chicago » indique John Walton, président du conseil de Chicago Area Clean Cities. « Les membres de notre coalition travaillent ensemble pour encourager l'utilisation de véhicules et carburants propres pour contribuer à réduire les émissions et améliorer la qualité de l'air partout dans la région de Chicago ».

« L'infrastructure pour VÉ représente une part importante de nos réalisations » a poursuivi M. Walton. « L'appui de FLO en faveur de l'éducation sur les VÉ à Aurora est un exemple formidable pour les autres communautés, qui pourrait d'ailleurs mener certains de ces jeunes à éventuellement travailler au sein de l'industrie du véhicule électrique. »

À propos de FLO

FLO est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. Chaque mois, FLO et sa compagnie-mère, AddÉnergie, rendent possibles des centaines de milliers de sessions de recharge, grâce à plus de 45 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Le siège social de FLO et le centre des opérations réseaux sont situés à Québec, alors que l'usine d'assemblage d'AddÉnergie se trouve à Shawinigan. L'entreprise possède également un bureau à Montréal et des équipes régionales basées en Ontario, en Colombie-Britannique, en Californie, dans l'État de New York et au Texas. Pour plus d'information, visitez flo.com.

