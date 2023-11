FLO participe au développement d'une certification SAE reliée aux bornes de recharge pour véhicules électriques

La certification permettra aux techniciens de se former et d'acquérir les compétences nécessaires pour les bornes de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord

VILLE DE QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a contribué à mettre au point un nouveau programme visant à former et certifier les futurs techniciens de bornes de recharge pour véhicules électriques. Les experts de FLO ont aidé SAE International, l'autorité mondiale en matière de développement de normes de mobilité, à élaborer son nouveau programme de certification des techniciens en lien avec les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Benoit Lemieux-Lepage, gestionnaire principal de l'exploitation du réseau chez FLO, a fourni des conseils et des recommandations pour s'assurer que le programme d'études était complet et que les exigences étaient de premier ordre.

« Au fur et à mesure du déploiement des bornes de recharge pour VE, l'industrie aura de plus en plus besoin de techniciens pour s'assurer qu'elles restent fonctionnelles », a déclaré Benoit Lemieux-Lepage, gestionnaire principal de l'exploitation du réseau chez FLO. « Chez FLO, nous nous engageons à offrir la meilleure expérience de recharge à tous les conducteurs de VE. Ce programme de formation et de certification contribuera à former une nouvelle génération de techniciens qualifiés et jouera un rôle direct en garantissant aux conducteurs de VE des expériences de recharge fiables. »

Le programme de certification offrira une formation et des compétences aux techniciens qui entretiennent, réparent et exploitent les bornes de recharge pour véhicules électriques. La certification de technicien pour bornes de recharge pour véhicules électriques (EVSE) sera accordée aux techniciens qui auront suivi avec succès un programme de formation complet et réussi un examen rigoureux administré par SAE ITC Probitas Authentication .

« Les programmes de certification sont fondés sur la crédibilité technique », a déclaré Michael Paras, directeur du développement des entreprises et des partenariats stratégiques pour SAE International. « En tant qu'organisation de normes de mobilité et société technique la plus importante au monde, SAE a pleinement mis à profit son réseau mondial pour rassembler les meilleurs experts et les meilleures entreprises au monde afin de développer un bassin de connaissances sur lequel repose la certification. Il en résulte un programme complet, techniquement solide et crédible conçu par l'industrie, pour l'industrie. »

Le programme de certification et l'examen devraient être offerts d'ici la fin de l'année 2023. Pour vous inscrire aux mises à jour, visitez SAE International .

Pour en savoir plus sur les produits et la mission de FLO, visitez flo.com.

FLO® est une marque déposée de Services FLO Inc.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous aidons à surmonter le changement climatique et à accélérer l'adoption des véhicules électriques grâce à un modèle d'affaires intégré verticalement et en offrant aux conducteurs de véhicules électriques l'expérience de recharge la plus fiable, en ville comme à la campagne. Chaque mois, nous garantissons plus de 1,5 million de recharges grâce à plus de 100 000 bornes de recharge rapide et de stations de recharge de VE de niveau 2 déployées dans des emplacements publics, privés et résidentiels. FLO étend son réseau partout en Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Michigan et au Québec. Pour en savoir plus, visitez flo.com .

