La ronde de financement menée par Exportation et développement Canada est la plus importante de l'histoire de l'entreprise

QUÉBEC, le 11 juin 2024 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a obtenu 136 millions de dollars en capital à long terme, principalement sous forme d'une ronde de financement Série E menée par Exportation et développement Canada (EDC), afin de soutenir la croissance continue de l'entreprise aux États-Unis et au Canada et d'accélérer le déploiement de son réseau de recharge fiable. L'investissement permettra également d'accélérer le lancement des plus récents produits de FLO, dont la borne de recharge rapide FLO Ultra qui répond aux normes NEVI et Buy America, ainsi que la nouvelle génération de bornes de recharge résidentielles FLO Maison. Il contribuera également à financer de nouvelles solutions de recharge et à l'expansion du réseau de bornes de recharge détenues et exploitées par FLO sur des sites à forte utilisation avec les partenaires stratégiques de FLO.

FLO obtient un financement de 136 millions de dollars pour poursuivre l'expansion de son réseau de recharge nord-américain et procéder au lancement de nouveaux produits clés incluant la nouvelle borne de recharge rapide FLO Ultra. (Groupe CNW/FLO)

« Ce financement aidera FLO à poursuivre le déploiement d'une infrastructure de recharge de VE fiable et indispensable à travers l'Amérique du Nord », a déclaré Louis Tremblay, Président et chef de la direction de FLO. « Je suis reconnaissant envers nos partenaires financiers qui croient en FLO et en sa mission d'aider à vaincre les changements climatiques en concevant et en exploitant le réseau de recharge de VE le plus fiable qui soit et en offrant la meilleure expérience possible aux propriétaires de VE. »

EDC soutient FLO dans sa mission depuis longtemps : l'organisation a investi pour la première fois dans l'entreprise en 2020 dans le cadre du Programme d'investissement de contrepartie (matching program) et, par la suite, du Programme de garanties d'exportations. Notons par ailleurs qu'Erik Brien-Wright, Associé, Marché intermédiaire et capital-développement à EDC, se joindra au conseil d'administration de FLO dans le cadre de la transaction.

« FLO fait figure de proue dans le domaine des solutions de recharge pour véhicules électriques et nous sommes ravis d'accompagner l'entreprise dans sa croissance », précise Guillermo Freire, premier vice-président, Groupe du marché intermédiaire et responsable de la division des technologies propres d'EDC. « FLO est un parfait exemple du succès des technologies propres canadiennes et des retombées que les moyennes entreprises engrangent pour l'économie du pays. Nous étions aux premières loges de son ascension fulgurante, et nous sommes impatients de la voir mettre à profit ce financement pour conquérir le continent nord-américain grâce à son réseau de solutions et produits de recharge nouvelle génération, le tout au profit d'un avenir sobre en carbone. »

La ronde de financement est également soutenue par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Investissement Québec (IQ), en tant qu'agent intermédiaire du gouvernement du Québec, la Banque de Développement du Canada (BDC), Energy Impact Partners (EIP) et MacKinnon, Bennett & Company Inc. (MKB).

« Nous sommes heureux que les partenaires financiers de FLO partagent notre vision : une croissance à long terme, un modèle d'affaires rentable et une expansion stratégique du marché par le biais de la vente et la possession d'infrastructures fiables », a déclaré Francis Baillargeon, Vice-président et chef de la direction financière de FLO. « Ensemble, nous poursuivrons notre travail pour offrir la meilleure expérience de recharge à tous les électromobilistes. »

Cette année, FLO lance deux nouveaux produits significatifs - une borne de recharge rapide innovante et la nouvelle génération de bornes de recharge résidentielles.

La nouvelle borne de recharge FLO Ultra possède deux ports et peut recharger la plupart des nouveaux VE à 80 % en 15 minutes avec une puissance de 320 kW. La borne peut atteindre 500 kW lorsqu'elle est jumelée à une deuxième borne de recharge FLO Ultra. La conception du FLO Ultra centrée sur l'utilisateur, ses performances fiables et sa facilité d'utilisation en font la borne de recharge idéale pour les emplacements comprenant des restaurants, des toilettes et d'autres commodités. La borne FLO Ultra est conçue pour être conforme aux normes du National Electric Vehicle Infrastructure Program (NEVI) et au Buy America Act, et pour soutenir les initiatives fédérales américaines visant à créer un réseau national cohérent de bornes de recharge pour véhicules électriques.

La borne de recharge FLO Ultra est présentement en production et les livraisons aux clients et clientes commencent ce mois-ci.

Le mois dernier, FLO a annoncé la nouvelle génération de bornes de recharge FLO Maison. FLO proposera trois options flexibles pour répondre aux différents besoins des propriétaires de VE, y compris le choix du connecteur J3400 (NACS) ou J1772 et une puissance disponible accrue avec des options de 12 kW (50A) et 19,2 kW (80A).

Les nouvelles bornes de recharge FLO Maison seront disponibles dès cet été dans la boutique FLO ou via les partenaires de distribution de FLO.

McCarthy Tétrault LLP a agi en tant que conseiller juridique de FLO pour cette transaction et UBS Securities Canada Inc. et Financière Banque Nationale Inc. ont agi en tant que conseillers financiers.

Autres citations :

« Voilà maintenant près d'une décennie que nous appuyons l'élan de croissance de FLO. D'abord présents pour son expansion pancanadienne, puis américaine, nous sommes fiers de réaffirmer aujourd'hui notre accompagnement de long terme envers ce leader majeur du secteur porteur de l'électrification des transports. Cet investissement de la CDPQ accélérera le déploiement de FLO vers de nouveaux marchés en plus de favoriser la commercialisation de nouveaux produits », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ.

« L'accent mis par FLO sur une qualité et une fiabilité inégalée a permis de faire progresser de manière significative l'infrastructure des VE en Amérique du Nord », a déclaré Cassie Bowe, Associée, EIP. « C'est particulièrement emballant aux États-Unis, où nous avons besoin de bornes de recharge pour VE plus fiables. EIP se réjouit de pouvoir continuer à soutenir l'élan et la mission de FLO en offrant la meilleure expérience de recharge à tous les conducteurs et conductrices de VE. »

« FLO accélère l'adoption des VE grâce à ses solutions de recharge de VE intégrées verticalement et de premier ordre », a déclaré Antonio Occhionero, Associé directeur de MKB. « Nous sommes heureux d'apporter notre soutien continu à cette équipe de direction solide et digne de confiance. »

« Pour accélérer l'électrification des transports, il faut développer un réseau de bornes de recharge fiable et performant. Avec FLO, on soutient un acteur québécois en croissance et essentiel pour relever cet important défi », a indiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« L'expansion du réseau de recharge des VE et le déploiement de bornes de recharge plus rapides sont essentielles à l'adoption des VE, et à l'atteinte de nos objectifs climatiques », a déclaré Susan Rohac, Associée directrice, Fonds Technologies pour le climat à la BDC. « La BDC est là pour soutenir des entreprises comme FLO qui ont l'ambition de continuer à réduire les émissions de GES et de bâtir un avenir plus vert. »

FLOMC, FLO MaisonMD et FLO UltraMD sont des marques déposées ou non déposées de Services FLO Inc.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. L'entreprise contribue à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 1,5 million de sessions de recharge grâce à plus de 100 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO exerce ses activités dans toute l'Amérique du Nord et possède des usines d'assemblage au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

SOURCE FLO

Renseignements: Contact média: Maude Blouin, [email protected]