FLO obtient la certification réglementaire de la Californie pour la facturation au kWh

QUÉBEC, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - FLO a le plaisir d'annoncer qu'elle a officiellement obtenu la certification de la Division of Measurement Standards (DMS) de la Californie pour sa conformité au programme California Type Evaluation Program (CTEP) pour les bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) de modèles CoRe+TM et SmartTwoTM de niveau 2.

Ce jalon important signifie que les clients californiens de FLO peuvent désormais bénéficier d'un processus de facturation de l'énergie certifié basé sur la mesure réelle en kWh de l'électricité transférée au cours de chaque session de recharge. Ceci s'ajoute aux options de facturation telles que le tarif fixe par session de recharge ainsi que la tarification basée sur sa durée. De plus, FLO a obtenu de la DMS la certification d'agence de services agréée (Registered Service Agency), ce qui facilite le déploiement de ses bornes et améliore l'expérience client en permettant à une seule organisation experte de réaliser la mise en service et l'étalonnage des stations californiennes.

« Au fur et à mesure que s'accélère l'adoption des véhicules électriques, nous observons une optimisation accrue de la consommation électrique relative à la recharge de VE. Nous sommes convaincus que la facturation au kWh, seule ou combinée à la facturation basée sur la durée de la session, deviendra de plus en plus courante dans les années à venir, car elle offre une certaine flexibilité et favorise l'équité pour les propriétaires et les utilisateurs de bornes », a expliqué Nathan Yang, chef des produits chez FLO. « Bien que nous ayons toujours été en mesure de suivre la vitesse de recharge et la quantité d'électricité transférée au cours d'une session, l'examen et la certification par le gouvernement de nos méthodes et outils sont significatifs, car ils valident la qualité de notre métrologie et contribuent à renforcer la confiance des consommateurs envers la tarification au kWh. Ceci constitue une étape déterminante pour notre entreprise ainsi que pour les utilisateurs de VE. Nous nous félicitons particulièrement d'avoir obtenu cette certification dans l'État de la Californie, l'un des marchés les plus développés au monde en matière de VE. »

À la suite d'un calibrage initial et d'une mise en service en mode de facturation de l'énergie par une agence de service réglementée de la DMS, de concert avec le centre d'opérations FLO, les bornes CoRe+ et SmartTwo permettront à l'utilisateur de connaître la quantité de kWh d'énergie transférée à son VE, le tarif associé ainsi que d'autres informations connexes. Ces bornes certifiées de FLO sont non seulement pré-calibrées avant de quitter l'usine, mais elles peuvent également être calibrées une fois déployées grâce à une fonctionnalité spéciale de calibrage à distance.

« Nous sommes fiers que notre technologie de mesure de l'énergie se classe parmi les meilleures de l'industrie et que cela soit reconnu par cette certification. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre le réseau FLO en Californie et de desservir d'autres juridictions grâce à la fiabilité de nos capacités de mesure de l'énergie » a conclu Nathan Yang.

Toutes les informations sur le programme CTEP sont disponibles sur le site de la DMS :

https://www.cdfa.ca.gov/dms/programs/ctep/ctep.html

À propos de FLO

FLO est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. Chaque mois, FLO et sa compagnie-mère, AddÉnergie, rendent possibles plus d'un demi-million de sessions de recharge, grâce à plus de 50 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Le siège social de FLO et le centre des opérations réseaux sont situés à Québec, alors que l'usine d'assemblage d'AddÉnergie se trouve à Shawinigan. L'entreprise possède également des bureaux à Montréal, Vancouver et en Californie, ainsi que des équipes régionales basées en Ontario, à New York et au Texas. Pour plus d'information, visitez flo.com.

Renseignements: Sylvain Bouffard, Directeur, Communications et Affaires publiques, [email protected], 418 480-5884