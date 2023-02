QUÉBEC CITY, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - FLO, un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a nommé Martine St-Onge au poste de vice-présidente et cheffe de la direction des opérations manufacturières. En poste à compter du 6 février 2023, Martine rejoint une équipe de direction chevronnée qui guide FLO dans l'expansion de son portefeuille technologique et de sa présence manufacturière.

« Je suis ravi d'accueillir Martine, une leader hautement qualifiée et performante, au sein de l'équipe de direction de FLO. Avec plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des opérations, Martine apporte une expertise très précieuse sur la façon de renforcer la stratégie de fabrication, d'approvisionnement et de logistique de FLO », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « L'engouement pour les VE prend de l'ampleur rapidement, et Martine jouera un rôle clé en aidant FLO à exécuter sa stratégie de croissance ambitieuse tout en continuant à offrir aux conducteurs de véhicules électriques la meilleure expérience de recharge. »

En tant que cheffe de la direction des opérations manufacturières de FLO, Martine sera responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de fabrication, d'approvisionnement et de logistique de FLO. Elle gérera les trois usines d'assemblage de FLO, ainsi que la mise en œuvre de futures usines pour répondre à la demande croissante de solutions de recharge intelligentes pour VE. Elle jouera un rôle clé dans l'introduction de nouveaux produits du point de vue de la fabrication et répondra aux besoins des clients en matière de produits FLO, ainsi qu'à l'approvisionnement en pièces pour les équipes de déploiement et d'assistance du réseau de recharge de FLO.

Établie à Bromont, au Québec, Martine est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), gestion des opérations et de la production de HEC Montréal, et d'une maîtrise en génie industriel et gestion de la technologie (M.Sc.A) de l'École Polytechnique de Montréal. Au cours des 25 dernières années, elle a acquis une solide expérience opérationnelle au sein d'entreprises telles que Bombardier, Hershey Canada, Abitibi-Consolidated Inc. et Abitibibowater Inc. Certifiée Green Belt Six Sigma et LEAN, elle mettra à profit ses aptitudes en amélioration continue pour gérer la croissance de façon intelligente et efficiente. Le style de gestion de Martine est fortement influencé par sa formation de Coach d'affaires. Certifiée ACC avec la Fédération Internationale de Coach (ICF), elle préconise ainsi une approche coach-leaders mobilisante.

FLO est opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous luttons contre les changements climatiques en accélérant l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus d'un million de sessions de recharge grâce à plus de 75 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com

