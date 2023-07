L'application mobile permet aux conducteurs de VE d'accéder à près de 75 000 bornes de recharge publiques disponibles en Amérique du Nord et de gérer les bornes de recharge à domicile.

QUÉBEC, QC et AUBURN HILLS, Mich, le 26 juill. 2023 /CNW/ - FLOMD, un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligente, a récemment lancé une nouvelle fonction conviviale et pratique sur son application mobile FLO, qui est d'ailleurs très appréciée des utilisateurs d'iOS. Cette fonction unique permet désormais aux utilisateurs de visualiser l'état de leur session de recharge directement sur l'écran verrouillé de leur téléphone sans avoir à déverrouiller le téléphone ou à ouvrir l'application. Cette fonctionnalité fonctionne avec les bornes de recharge publiques et bornes de recharge à domicile du réseau FLO et des principaux partenaires d'itinérance.

FLO lance une nouvelle fonctionnalité via son application mobile permettant de voir l’état de la session de recharge à même l’écran de verrouillage du téléphone. (Groupe CNW/FLO)

« Les conducteurs de VE qui rechargent leur véhicule à l'aide d'une borne publique FLO ou à domicile, ainsi que les principaux partenaires d'itinérance, n'ont désormais qu'à jeter un coup d'œil à l'écran verrouillé de leur téléphone pour connaître l'état de leur session de recharge », a déclaré Nathan Yang, Vice-président et chef des produits de FLO. « Cette fonctionnalité unique n'est que la plus récente étape franchie par FLO pour offrir la meilleure expérience de recharge à tous les conducteurs de VE. »

De plus, depuis son lancement, l'application de FLO a toujours été très appréciée par les clients et bénéficie désormais d'une note moyenne de 4,7 étoiles sur l'App Store d'Apple aux États-Unis et au Canada, ce qui en fait l'une des applications de recharge de VE les mieux notées.

« Visualiser d'un coup d'œil l'emplacement des bornes de recharge et identifier rapidement si elles sont utilisées sont des étapes essentielles de l'expérience de recharge des VE. C'est pourquoi FLO propose une expérience de recharge pour VE facilement accessible via l'application mobile comme en déplacement », a déclaré M. Yang.

L'application mobile de FLO, disponible pour les utilisateurs iOS et Android. Elle aide les électromobilistes à localiser les bornes de recharge du réseau FLO, à voir la disponibilité en temps réel des bornes et à gérer leurs bornes de recharge FLO MaisonMC X5. Grâce aux accords d'itinérance de FLO, les conducteurs de VE peuvent accéder à près de 75 000 bornes publiques avec leur compte FLO. L'affichage de l'application dans la voiture est possible via Apple CarPlay et Android Auto.

Les principales caractéristiques de l'application sont les suivantes :

Visualiser l'ensemble des bornes du réseau FLO, ainsi que des réseaux partenaires, connaître l'emplacement et la disponibilité en temps réel des bornes de recharge.

Trouver des bornes de recharge publiques à proximité, filtrer les bornes en fonction de la vitesse de recharge, du type de tarification ou du type de connecteur.

Suivre la progression de la session de recharge du VE grâce à des messages sur la progression (recharge initiée, en cours, terminée), les kWh ajoutés et le niveau de recharge de la batterie du véhicule.

Gérer une borne de recharge FLO MaisonMC X5 et définir un horaire et une durée de recharge. Les utilisateurs peuvent également restreindre l'utilisation, consulter leur historique de recharge, vérifier les vitesses de recharge, etc.

Pour plus d'informations sur l'application mobile FLO et le réseau FLO, visitez : http://www.flo.com

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous contribuons à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus d'un million de sessions de recharge grâce à plus de 95 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

FLOMD et FLO Maison MC sont des marques déposées ou non déposées de Services FLO Inc.

