FLO lance sa borne de recharge pour VÉ de niveau 2 la plus rapide au Canada et aux États-Unis

S'appuyant sur le succès du modèle commercial CoRe+, la borne CoRe+ MAX offre la même polyvalence et capacité de personnalisation ingénieuse jusqu'à 80 ampères. En effet, elle dégage une puissance maximale de 19,2kW, ce qui en fait la borne de niveau 2 la plus rapide sur le marché nord-américain.

« Nous nous efforçons de construire les bornes de recharge les plus durables et les plus fiables du marché parce nous savons que nos clients commerciaux, notamment les gestionnaires de parc automobile, dépendent tous les jours de ces caractéristiques essentielles », explique Nathan Yang, chef des produits chez FLO. « Pendant des années, notre borne CoRe+ a répondu aux normes les plus rigoureuses en matière de fiabilité grâce à sa construction robuste et à sa capacité à résister aux conditions météorologiques extrêmes, faisant de ce produit un grand succès. Aujourd'hui, nous lançons la borne CoRe+ MAX, qui s'appuie sur les meilleures caractéristiques du modèle original, tout en offrant une puissance et une polyvalence encore plus impressionnantes. »

« Avec la vaste gamme de VÉ qui arriveront bientôt sur le marché, nous sommes convaincus qu'il existe un besoin croissant de solutions de recharge commerciales adaptables. Les propriétaires peuvent ainsi limiter l'ampérage maximal disponible pour charger des véhicules électriques de service légers pendant la journée et plus tard, augmenter la capacité pour charger de plus gros véhicules, tels que des autobus scolaires électriques, pendant la nuit. À un quart du coût d'une borne de recharge rapide à courant continu typique, la borne CoRe+ MAX présente un excellent rapport qualité-prix, tout en procurant un avantage pertinent aux gestionnaires de parc automobile pour bien des années à venir », a déclaré Yang.

Au cours des douze derniers mois, la borne de recharge CoRe+ MAX a été installée dans plusieurs endroits au Canada et aux États-Unis à titre d'essai et a déjà été adoptée par des gestionnaires de parc automobile établis. Ce modèle est également entièrement compatible avec les autres bornes FLO dans le cadre d'une installation en réseau. La borne CoRe+ MAX est déjà en production pour le marché canadien et peut être commandée par les gestionnaires de sites souhaitant construire ou agrandir leurs installations de recharge de VÉ.

À propos de FLO

FLO est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. De concert avec sa société-mère AddÉnergie, FLO met à profit son intégration verticale pour offrir aux conducteurs de VE la meilleure expérience de recharge possible. Chaque mois, la compagnie permet plus d'un demi-million de sessions de recharge, grâce à plus de 60 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Les employés de FLO sont présents à divers endroits en Amérique du Nord, du siège social de l'entreprise à Québec, aux usines d'assemblage à Shawinigan, en passant par les bureaux de Montréal, Vancouver et Sacramento, sans oublier ceux qui travaillent à distance à partir des principaux marchés aux États-Unis et au Canada. Pour plus d'information, visitez flo.com.

SOURCE FLO

Renseignements: Sylvain Bouffard, Directeur, Communications et Affaires publiques, [email protected], 418 480-5884