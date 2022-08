L'expansion de l'accès à la recharge dans les cinq arrondissements de New York continue

NEW YORK, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - FLO, une entreprise de recharge pour véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord, en partenariat avec le département des transports de la ville de New York (DOT) et Consolidated Edison (Con Edison), annonce l'installation et la mise en service de sa 100e borne de recharge dans la ville de New York dans le cadre d'un projet pilote qui a débuté en juin de l'année dernière. Le vaste réseau de bornes de recharge, situé dans cinq arrondissements, fournit une solution de recharge fiable aux conducteurs de VE de la ville de New York, ce qui aide la ville à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Station de recharge FLO à New York (Groupe CNW/FLO)

« Les New-Yorkais donnent l'exemple aux villes du pays à travers leur engagement à électrifier leur ville », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « FLO est fière d'être un partenaire dans la transition vers un avenir plus propre à New York en fournissant des solutions de recharge sur rue aux habitants de la ville. Nous nous réjouissons de l'expansion continue de notre réseau de recharge ici à New York et à travers les États-Unis. »

L'adoption des VE dans la ville de New York a connu une croissance rapide ces dernières années. Le ministère des transports de la ville de New York a fixé des objectifs ambitieux en matière d'électrification des transports afin d'atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050. D'ici la fin de la prochaine décennie, la ville aura besoin de plus de 40 000 bornes de recharge de niveau 2 accessibles au public pour répondre à la demande prévue des quelque 400 000 VE qui devraient alors circuler dans la ville.

« L'adoption des véhicules électriques est un élément important des efforts de cette administration pour réduire les émissions liées au transport et protéger l'environnement pour les générations futures », a déclaré Ydanis Rodriguez, commissaire du NYC DOT. « Nous sommes fiers de voir ce projet pilote s'étendre aux cinq arrondissements et nous remercions nos partenaires, FLO et Con Edison, de nous aider à accélérer l'adoption des véhicules électriques dans toute la ville. »

L'augmentation du réseau de bornes de recharge sur rue facilite la transition des New-Yorkais vers les véhicules électriques. Les bornes sur rue de FLO permettent de desservir les plus de 15 000 VE présents dans la ville, y compris les 50 % de propriétaires de VE qui se stationnent dans la rue. Les New-Yorkais intéressés par l'achat d'un VE peuvent en savoir plus sur les incitatifs financiers disponibles sur le site Drive Clean Rebate de l'État de New York, qui offre aux conducteurs une réduction pouvant aller jusqu'à 2 000 dollars sur l'achat d'un véhicule éligible. En outre, les New-Yorkais conduisant des VE peuvent bénéficier d'une réduction de 10 % sur les tarifs E-ZPass grâce au Green Discount Plan.

« De Staten Island au Bronx et dans tous les arrondissements entre les deux, la recharge sur rue permet aux New-Yorkais qui n'ont pas accès à des bornes de recharge privés d'envisager un VE pour leur prochain achat de voiture », a déclaré Vicki Kuo, vice-présidente principale, Customer Energy Solutions. « Nous sommes engagés à rendre plus facile et plus pratique la transition vers les voitures électriques afin d'aider à réduire notre empreinte carbone et à aider New York à atteindre ses objectifs en matière d'énergie propre. »

Construire un avenir énergétique propre pour New York est une priorité absolue pour Con Edison et tous les New-Yorkais », a ajouté Lenny Singh, vice-président senior des solutions énergétiques pour les clients de Con Edison. « Ce sont les partenariats et les programmes comme celui-ci avec FLO, qui aideront la ville de New York à atteindre ses objectifs en matière d'énergie propre. Nous sommes prêts à répondre à l'évolution des besoins énergétiques de nos clients et à contribuer à accélérer l'électrification des véhicules ici à New York. »

Le projet a été rendu possible grâce au financement de l'initiative Reforming the Energy Vision (REV) de la Commission des services publics de l'État de New York. Les emplacements des bornes de recharge ont été choisis en fonction des commentaires des élus locaux et des parties prenantes de la communauté, de la diversité géographique et de la demande de recharge anticipée. La recharge coûte 2,50 $ par heure pendant la journée (de 6 h à 21 h) et 1 $ par heure pendant la nuit. La recharge de jour représente des coûts semblables à un plein dans une station-service, alors que la recharge de nuit représente une solution jusqu'à 60% plus économique.

À propos de FLO

FLO est opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous luttons contre les changements climatiques en accélérant l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus de 750 000 événements de recharge grâce à plus de 65 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

À propos du département des transports de la ville de New York

Le département des transports de la ville de New York (NYC DOT) est l'agence de la ville de New York responsable de 6 300 miles (10 138 km) de rues et d'autoroutes, de plus de 12 000 miles (19 312 km) de trottoirs et de près de 800 ponts et tunnels. Dans le cadre de ce programme, le DOT travaille avec des partenaires du secteur privé afin de fournir une recharge pratique et fiable pour les VE dans les rues de la ville. L'agence s'est engagée dans l'avenir des VE, qui est un élément majeur pour que la ville atteigne la neutralité carbone d'ici 2050.

À propos de Consolidated Edison

Consolidated Edison, Inc. est l'une des plus grandes sociétés de distribution d'énergie appartenant à des investisseurs du pays, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 12 milliards de dollars et des actifs de 63 milliards de dollars. La société fournit une large gamme de produits et de services liés à l'énergie à ses clients par le biais des filiales suivantes : Consolidated Edison Company of New York, Inc. (CECONY), une société de services publics réglementée qui fournit des services d'électricité dans la ville de New York et dans le comté de Westchester, des services de gaz à Manhattan, dans le Bronx, dans certaines parties du Queens et de Westchester, et des services de vapeur à Manhattan ; Orange and Rockland Utilities, Inc, le deuxième plus grand propriétaire de projets de production d'électricité solaire en Amérique du Nord, qui, par l'intermédiaire de ses filiales, développe, possède et exploite des projets d'infrastructure d'énergie renouvelable et durable et fournit des produits et services liés à l'énergie à des clients de gros et de détail ; et Con Edison Transmission, Inc. qui relève principalement de la Commission fédérale de réglementation de l'énergie et qui, par l'intermédiaire de ses filiales, investit dans des projets de transmission électrique soutenant les efforts de sa société mère pour passer à une énergie propre et renouvelable. Con Edison Transmission gère, par le biais de coentreprises, des actifs électriques et gaziers tout en cherchant à développer des projets de transmission électrique qui apporteront de l'électricité propre et renouvelable aux clients, en se concentrant sur New York, la Nouvelle-Angleterre, les États du centre du littoral atlantique et le Midwest.

