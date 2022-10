Cette première usine en sol américain incluant un centre d'essai de haute technologie de FLO permettra d'accélérer l'adoption des véhicules électriques

AUBURN HILLS, Mich., le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - FLO, une entreprise de recharge pour véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord, a procédé à l'inauguration de sa toute première installation aux États-Unis. Située à Auburn Hills, dans le Michigan, cette installation permettra à FLO de fournir plus de 250 000 bornes de recharge pour VE aux conducteurs américains et de créer 730 emplois directs, indirects et induits d'ici 2028, dont 133 emplois en 2023. L'événement a été célébré en présence de :

Cérémonie de coupure de ruban de FLO à Auburn Hills, Michigan (Groupe CNW/FLO)

Gary Peters , Sénateur

, Sénateur Garlin Gilchrist II , Lieutenant-gouverneur

, Lieutenant-gouverneur Brenda Carter , Représentante de l'État

, Représentante de l'État Kevin McDaniel , Maire d' Auburn Hills

, Maire d' Mario Limoges , Délégué du Québec à Chicago

, Délégué du Québec à Aaron Wolff , Gestionnaire de la stratégie et du développement de l'infrastructure de VE, General Motors

, Gestionnaire de la stratégie et du développement de l'infrastructure de VE, General Motors Louis Tremblay , Président et chef de la direction de FLO

Une fois opérationnelle, l'installation permettra à FLO d'accélérer l'exécution de sa stratégie sur le marché américain, de créer des emplois et d'offrir une solution de recharge pratique et fiable aux conducteurs de VE dans tout le pays.

« Il n'y a pas de meilleur endroit pour l'implantation de FLO aux États-Unis que le Michigan - le berceau de l'industrie automobile américaine », a déclaré Louis Tremblay, Président et chef de la direction de FLO. « Notre nouvelle installation établira l'ancrage opérationnel en sol américain de FLO, ce qui nous aidera à créer des emplois, à renforcer les infrastructures de recharge et à répondre aux besoins de recharge des conducteurs de VE aux États-Unis. Le Michigan a créé une feuille de route claire pour la réussite des entreprises de recharge de VE comme FLO, en fournissant du financement et en lançant des initiatives visant à élargir l'accès à la recharge et à accélérer l'adoption des VE. Nous avons hâte de bâtir le réseau de recharge efficace, fiable et sûr de demain, ici même au Michigan. »

L'usine d'Auburn Hills place FLO au centre de la transition électrique des États-Unis, où les constructeurs automobiles américains continuent à prioriser la production de VE à Detroit et à l'augmenter. Situé à quelques kilomètres du cœur de l'industrie automobile américaine, le laboratoire d'essai avancé de l'installation permettra à FLO de construire des bornes de recharge conçues pour être compatibles avec les nouveaux VE sortant directement des chaînes de production voisines. Le laboratoire d'essai souligne l'engagement de FLO à investir dans l'innovation technologique dans le Michigan et à veiller à ce que les clients de FLO aient accès à une expérience de charge facile et fiable.

« La communauté d'Auburn Hills accueille FLO et les centaines d'emplois qu'ils vont générer pour nos résidents », a déclaré le maire de la ville Kevin McDaniel. « Auburn Hills est à la fine pointe de l'industrie automobile depuis des décennies, et cette nouvelle installation nous aidera à soutenir la transition vers l'électrique et l'avenir de l'industrie. »

La production devrait débuter au courant de l'année et continuera à s'intensifier graduellement, idem pour la main d'œuvre. Un rapport économique publié par BW Research estime que l'usine générera 51,7 millions de dollars en revenus de main d'œuvre pour les travailleurs du Michigan qui bénéficieront de la construction et des opérations de l'usine. D'ici 2028, les ventes de bornes de recharge pour véhicules électriques devraient générer 134 millions de dollars de revenus et 76 millions de dollars de produit intérieur brut dans l'État du Michigan.

« Alors que l'industrie automobile poursuit son travail dans le domaine des véhicules électriques, les contributions d'entreprises comme FLO seront cruciales pour le succès de l'adoption des VE », a déclaré la représentante de l'État Brenda Carter. « Notre communauté est en première ligne de la transition électrique, et nous sommes ravis que FLO ait choisi Auburn Hills comme siège de sa première installation aux États-Unis ».

En février, la gouverneure Whitmer a annoncé que le Michigan recevrait 110 millions de dollars sur cinq ans du gouvernement fédéral sous la forme d'une formule de financement afin de mettre en place une infrastructure de recharge des véhicules électriques et d'aider l'État à continuer de bâtir l'avenir de la mobilité et de l'électrification. Au salon de l'automobile de Détroit, le président Biden a annoncé l'approbation de la première année de financement de 35 États, dont le Michigan. Des initiatives comme le Programme Charge Up Michigan permettront d'améliorer l'accès aux bornes de recharge et de bâtir l'infrastructure pour les bornes de recharge rapide à courant continu dans l'État du Michigan. Ces investissements permettront aux conducteurs de VE du Michigan, des États voisins et du Canada d'effectuer des trajets longue distance dans la région des Grands Lacs.

« GM travaille à un avenir entièrement électrique, ce qui nécessite une infrastructure de recharge accessible et fiable. Nous apprécions notre collaboration avec FLO pour augmenter l'accès à la recharge », a déclaré Hoss Hassani, Vice-président de l'écosystème VE de GM. « Leur nouvelle installation d'Auburn Hills renforcera cette collaboration alors que nous travaillons pour aider à construire une chaîne d'approvisionnement de recharge de VE en Amérique du Nord et permettre à chaque personne de conduire un VE. »

« Auburn Hills dispose d'une main-d'œuvre abondante et diversifiée, d'un excellent environnement d'affaires et d'atouts cruciaux pour la chaîne d'approvisionnement », a renchérit Louis Tremblay. « Nous sommes prêts à nous mettre au travail pour électrifier l'avenir des automobilistes en plein cœur de l'industrie automobile. »

