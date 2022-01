FLO fournit des solutions de recharge en milieu de travail à General Motors à travers les États-Unis

« Au cours des deux dernières années, la relation entre FLO et GM s'est développée sous le signe d'une collaboration florissante », a expliqué Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « Cette fois, nous sommes particulièrement fiers de soutenir l'électrification complète de GM en apportant des bornes de recharge FLO aux stationnements des employés. Puisque nous nous adressons aux employés - conducteurs des véhicules électriques actuels et futurs de marque GM - nous savons que nos bornes de recharge en milieu de travail serviront à des conducteurs de VE sophistiqués et exigeants. Nous avons hâte de leur démontrer la fiabilité de nos produits et par le fait même, de renforcer notre collaboration avec GM. »

FLO fait partie d'un groupe sélect de réseaux de VE dont les bornes sont en cours d'installation dans les stationnements des usines et installations GM, ce qui représente plus de 120 sites aux États-Unis. Les bornes de recharge FLO sont déjà présentes sur les sites GM des villes de New York (NY), Austin (TX), Arlington (TX), Flint (MI), ainsi qu'ailleurs dans le pays. Jusqu'à présent, plus de 350 bornes ont été livrées aux bureaux et usines GM, dont des bornes CoRe+MC de niveau 2 ainsi que 10 bornes de recharge rapide à courant continu.

« Chez GM, nous nous sommes engagés à ce que chaque conducteur puisse conduire un véhicule électrique », a déclaré Rick Spina, vice-président de la commercialisation et de l'infrastructure, véhicules autonomes (VA) et véhicules électriques (VE) chez GM. « Pour ce faire, il faudra faciliter l'accès à la recharge de véhicules électriques, autrement dit, l'offrir là où les gens travaillent. C'est pourquoi nous sommes ravis de travailler avec FLO pour offrir des solutions de recharge à nos propres employés, qu'ils soient aux usines ou aux installations d'ingénierie. »

À propos de FLO

FLO est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. Chaque mois, FLO et sa compagnie-mère, AddÉnergie, rendent possibles des centaines de milliers de sessions de recharge, grâce à plus de 50 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Le siège social de FLO et le centre des opérations réseaux sont situés à Québec, alors que l'usine d'assemblage d'AddÉnergie se trouve à Shawinigan. L'entreprise possède également un bureau à Montréal et des équipes régionales basées en Ontario, en Colombie-Britannique, en Californie, dans l'État de New York et au Texas. Pour plus d'information, visitez flo.com.

