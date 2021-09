FLO fournit des bornes de recharge pour VE dans la région de Los Angeles dans le cadre d'un projet pilote BESTFIT financé par la CEC

FLO fournit des bornes de recharge pour VE dans la région de Los Angeles dans le cadre d'un projet pilote BESTFIT Tweet this

« FLO et l'équipe sommes ravis d'être reconnus par la CEC. Nous avons hâte de fournir à ces communautés des solutions innovantes », a déclaré Frank Fata, Directeur, Stratégies utilités chez FLO. « Notre équipe BESTFIT saisit bien les enjeux et nous avons l'intention de mettre à profit notre expertise collective pour aider à accélérer l'adoption des VE et à donner un accès équitable à la recharge de VE pour toutes les communautés de Californie. »

« Ce projet pilote va nous permettre de démontrer qu'il est possible de développer l'infrastructure de recharge publique à coût raisonnable, tout en offrant une fiabilité de service et de disponibilité des bornes à tous les propriétaires de VE », a ajouté Fata. L'exploitation des actifs existants appartenant aux services publics et ayant une capacité suffisante nous permet d'intégrer des systèmes de recharge aux poteaux, aux lampadaires, aux voûtes souterraines et transformateurs déjà en place pour alimenter les bornes de recharge rapide en courant continu. Nous prévoyons ainsi offrir des références mesurables sur la façon dont ce genre d'approche peut réduire considérablement le temps de construction et le coût de déploiement du réseau, tout en améliorant l'accessibilité aux bornes de recharge de VE dans les communautés moins bien desservies. »

À la suite du déploiement réussi de 180 bornes de recharge montées sur des lampadaires en bordure de rue à Los Angeles, plusieurs bornes FLO de modèle SmartTWO et une borne rapide à courant continu SmartDC seront installées à Santa Monica et au sud-est de Los Angeles dans le cadre du projet pilote.

« Les leçons apprises tant sur le plan de l'ingénierie que de la sensibilisation au sein des communautés seront partagées pour faire en sorte que les meilleures pratiques puissent être reprises à la grandeur de l'État, tout cela dans le but de limiter les émissions de carbone et d'accélérer le déploiement de l'infrastructure de recharge pour VE au meilleur coût possible, en Californie et comme dans le reste des États-Unis », conclut Fata.

À propos de FLO

FLO est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. Chaque mois, FLO et sa compagnie-mère, AddÉnergie, rendent possibles des centaines de milliers de sessions de recharge, grâce à plus de 45 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Le siège social de FLO et le centre des opérations réseaux sont situés à Québec, alors que l'usine d'assemblage d'AddÉnergie se trouve à Shawinigan. L'entreprise possède également un bureau à Montréal et des équipes régionales basées en Ontario, en Colombie-Britannique, en Californie, dans l'État de New York et au Texas. Pour plus d'information, visitez flo.com.

SOURCE FLO

Renseignements: FLO | AddÉnergie, Sylvain Bouffard, Directeur, Communications et Affaires publiques, [email protected], 418 480-5884