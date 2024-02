Le rapport d'enquête montre que FLO est le seul réseau de recharge à n'avoir connu aucun problème lors d'un test surprise de recharge de VE.

QUÉBEC, le 5 févr. 2024 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a solidifié sa position de leader en matière de fiabilité de la recharge de VE face à une enquête surprise de la Canadian Broadcast Company (CBC). Menée par Marketplace de la CBC, connue pour son journalisme d'investigation axé sur les consommateurs, l'enquête a révélé que FLO était le seul réseau de recharge parmi ceux testés à avoir fonctionné sans aucun problème de fiabilité au cours de l'enquête -- Mise à l'épreuve des véhicules électriques : Sommes-nous prêts pour 2035?

FLO fait preuve d'une fiabilité inégalée dans l'enquête de CBC Marketplace (Groupe CNW/FLO)

Extrait traduit du rapport de Marketplace : « L'équipe a rencontré certaines difficultés pour sept des 12 bornes. Ces sept bornes incluaient une borne Ivy, trois bornes ChargePoint et trois bornes Petro-Canada. Les difficultés rencontrées comprenaient la nécessité de devoir faire plusieurs tentatives pour débuter ou terminer une session de recharge, ainsi que des problèmes pour effectuer le paiement par l'intermédiaire d'une application ou d'un lecteur de carte de crédit. Pour deux des bornes (ChargePoint et Petro-Canada), l'équipe n'a pas pu effectuer de recharge du tout. Aucun problème de recharge n'est survenu aux bornes FLO visitées. »

Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO, a souligné l'engagement inébranlable de l'entreprise à l'égard de la fiabilité : « L'atteinte d'un taux de disponibilité (uptime) élevé pour FLO n'est pas un simple accident, c'est une obsession chez FLO, et ça se voit. Nous sommes un chef de file dans l'industrie de la recharge des véhicules électriques avec un taux de disponibilité du réseau de 98%+. En se mesurant à quelques-uns de nos plus grands concurrents, FLO s'est imposé comme le leader incontesté, démontrant que la fiabilité n'est pas seulement une promesse, mais une réalité pour nos utilisateurs. »

« Lorsque les gens me demandent comment FLO peut atteindre une fiabilité aussi élevée alors que d'autres n'y parviennent pas, je leur réponds que c'est grâce à la force du système d'exploitation du réseau de FLO », a déclaré Martin Brière, vice-président et chef de la direction des réseaux et l'expérience client de FLO. « Nous surveillons toutes les bornes du réseau FLO 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela nous permet de résoudre rapidement tout problème qui pourrait survenir. Ce rapport de la CBC montre que FLO est à l'avant-garde en matière de fiabilité. Nous savons qu'il est possible d'atteindre un taux de disponibilité de 98%+ et nous pensons que cela devrait être la norme. »

À propos de FLO

