VILLE DE QUÉBEC et AUBURN HILLS, Mich., le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - FLO, un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a connu une croissance marquée en 2022. La compagnie a élargi ses activités en ouvrant sa toute première usine de production aux États-Unis à Auburn Hills, dans le Michigan, et a enregistré une augmentation du nombre de sessions de recharge, du nombre d'employés et du nombre de déploiements de bornes de recharge. FLO a également annoncé des collaborations remarquables avec General Motors, Hydro-Québec et L'Imperial. En outre, FLO a parrainé avec succès une nouvelle loi importante visant à améliorer l'accès à des bornes de recharge fiables pour les conducteurs de VE de la Californie.

FLO EV Charger (Groupe CNW/FLO)

« Nous continuons à constater l'adoption grandissante des VE et nous avons rapidement développé nos activités pour répondre aux besoins de recharge croissants des conducteurs de véhicules électriques partout en Amérique du Nord », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « L'année dernière a été une année charnière pour FLO, et je suis fier du travail que nous avons accompli. Nous continuerons à croître et à innover, tout en soutenant la recharge de véhicules électriques efficace, rapide, fiable et simple. »

Nouvelle installation de production FLO du Michigan

Cette semaine, FLO ouvrira officiellement son usine d'assemblage et laboratoire d'essai avancé à Auburn Hills. Le tout premier site de production américain de l'entreprise marque un nouveau chapitre dans les activités de FLO et l'aidera à fournir 250 000 bornes de recharge pour VE aux conducteurs américains et à soutenir 730 emplois d'ici 2028. Les bornes assemblées dans cette installation devraient permettre à FLO d'étendre son réseau de charge à travers les États-Unis.

Nombre record de bornes de recharge et de sessions de recharge sur le réseau FLO

Le réseau de FLO comprend aujourd'hui plus de 75 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 pour les VE dans des lieux privés, publics et résidentiels. Ces bornes de recharge fournissent maintenant un nombre estimé à plus d'un million d'événements de recharge chaque mois aux conducteurs de VE partout en Amérique du Nord. FLO maintient un temps de disponibilité de 98 %* ou plus, soit le pourcentage de temps pendant lequel une borne de recharge est opérationnelle et disponible pour les conducteurs de VE, sur son réseau nord-américain.

Le programme de recharge communautaire des concessionnaires GM choisit FLO

Récemment, FLO a commencé à fournir à GM des bornes de recharge CoRe+ MAX™, qui seront installées partout dans les communautés locales en Amérique du Nord grâce au programme de recharge communautaire des concessionnaires de GM. Ce programme permettra d'installer jusqu'à 40 000 bornes de recharge publiques de niveau 2 dans les communautés locales. La borne CoRe+ MAX de FLO offre une puissance de sortie maximale de 19,2 kW, charge jusqu'à 2,7 fois plus rapidement qu'une borne de recharge de niveau 2 typique et est la borne de niveau 2 la plus rapide sur le marché nord-américain. Selon la taille et les spécifications du véhicule, ces bornes peuvent généralement fournir une recharge de 80 % en quatre à six heures. Ces nouvelles bornes de recharge s'ajouteront au réseau FLO et au réseau Ultium Charge 360 de GM, et seront disponibles pour tous les conducteurs de VE. Les bornes seront installées dans des lieux publics clés, y compris les lieux de travail, les immeubles à logements multiples, les lieux d'événements et les établissements scolaires.

L'équipe FLO double en seulement 16 mois

FLO a presque doublé son nombre d'employés au cours des 16 derniers mois, passant de 250 à 500 employés. Cette augmentation est due à la demande accrue de solutions de recharge fiables pour les véhicules électriques en Amérique du Nord.

FLO fournira le réseau de recharge de VE du circuit électrique d'Hydro-Québec

Hydro-Québec, propriétaire du réseau de recharge pour VE Circuit électrique, a choisi FLO pour fournir au circuit électrique jusqu'à 7 500 bornes de recharge de niveau 2 d'ici 2026. FLO et Hydro-Québec collaborent depuis 2013. Sur les 7 500 bornes de recharge que FLO fournira en vertu du nouveau contrat conclu avec Hydro-Québec, 3 000 seront des bornes publiques sur rue; 2 000 bornes seront destinées au parc automobile d'Hydro-Québec, et 2 500 seront consacrées à d'autres utilisateurs, tels que les entreprises et les municipalités.

Offre d'Imperial et de FLO à Esso, Mobilélectrification

FLO et L'Imperial ont annoncé une collaboration unique afin de soutenir les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada en élargissant le réseau FLO. Les principaux éléments de cette collaboration comprennent le développement conjoint d'une offre de services de recharge pour les distributeurs des marques Esso et Mobil de L'Impériale, ainsi qu'une entente de transfert de crédits en vertu du Règlement sur les combustibles propres.

FLO soutient les conducteurs avec la loi californienne sur la transparence de la fiabilité de la recharge des VE3

Le 16 septembre, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a signé une loi visant à améliorer l'accès aux bornes de recharge pour VE fiables pour les conducteurs de la Californie. La loi sur la transparence de la fiabilité de la recharge des VE, parrainée par FLO et ChargerHelp!, aidera les décideurs politiques et les conducteurs de VE à comprendre la performance de l'infrastructure des VE en Californie et mettra en évidence les inégalités dans l'accès des conducteurs à des bornes fiables. Cette loi a attiré l'attention sur la fiabilité des bornes de recharge, et de nombreux autres États envisagent maintenant des réglementations en matière de fiabilité.

« En repensant à 2022, nous avons beaucoup à célébrer, mais le vrai travail ne fait que commencer », a ajouté Louis Tremblay. « La vague des véhicules électriques prend de l'ampleur, et FLO est déterminée à être prête à offrir aux nombreux nouveaux conducteurs de véhicules électriques la meilleure expérience de recharge. Nos investissements dans les activités américaines cette année garantissent que FLO continuera à tracer la voie en 2023. »

Pour en savoir plus sur les développements passionnants de FLO en 2022, c'est par ici.

* Le temps de fonctionnement est une mesure de fiabilité qui évalue la disponibilité des réseaux de recharge des VE pour les utilisateurs. Il s'agit du pourcentage de temps pendant lequel une borne de recharge est opérationnelle et utilisée ou disponible pour être utilisée par les conducteurs de VE, sous réserve de certaines exemptions. Vous pouvez lire la formule transparente de FLO pour calculer le temps de fonctionnement ici.

À propos de FLO

FLO est opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous luttons contre les changements climatiques en accélérant l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus d'un million de sessions de recharge grâce à plus de 75 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com

