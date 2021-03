FLO élargit ses accords d'itinérance aux bornes du réseau Greenlots, augmentant ainsi l'accès de ses membres aux bornes de recharge publiques de VÉ au Canada et aux États-Unis

QUÉBEC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à la mise en œuvre d'un nouvel accord d'itinérance avec la société Greenlots, FLOMC a le plaisir d'annoncer que son application pour téléphones intelligents permet désormais aux propriétaires de véhicules électriques (VÉ) d'accéder à encore plus de bornes de recharge publiques partout au Canada et aux États-Unis.

Greenlots fait partie du Groupe Shell et son siège social se trouve à Los Angeles. La société est active à travers le monde et dispose d'un vaste réseau de bornes de recharge de VÉ, notamment aux États-Unis et au Canada. En vertu de cet accord, il sera désormais possible d'accéder aux 2250 bornes de niveau 2 et aux 383 bornes de niveau 3 du réseau public de Greenlots en Amérique du Nord et de les activer à partir de l'application pour téléphones intelligents de FLO. Si l'on tient compte des autres partenariats d'itinérance conclus par FLO, ce sont près 55 000 bornes qui seront désormais accessibles par les membres de FLO désireux de recharger leur véhicule.

« FLO a une mission : lutter contre les changements climatiques en accélérant l'adoption du VÉ. L'ouverture de notre écosystème de recharge aux autres réseaux est un moyen concret de simplifier et de faciliter la recharge pour les conducteurs, quel que soit l'endroit où ils veulent se rendre, mentionne Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. Cette nouvelle collaboration avec Greenlots est une étape de plus de l'expansion du réseau FLO et elle nous permet d'offrir une expérience encore meilleure à nos membres. L'adhésion au réseau FLO est gratuite et se fait aisément en téléchargeant notre application. Je suis très heureux de voir qu'il devient encore plus facile d'augmenter le nombre de déplacements non polluants en VÉ, partout sur le continent. »

Cette collaboration entre FLO et Greenlots est un jalon important qui s'inscrit dans la foulée de l'engagement de FLO envers l'ouverture des réseaux de recharge de VÉ.

« La collaboration entre les différents réseaux de recharge est essentielle si l'on veut que les VÉ deviennent plus accessibles et intéressants pour le consommateur, ajoute Louis Tremblay. Depuis 2015, FLO joue un rôle de premier plan en matière d'ententes d'interopérabilité, et nous sommes très heureux d'ajouter Greenlots à la liste. »

En plus de Greenlots, les membres de FLO peuvent se servir de leur application pour accéder aux bornes des réseaux suivants : BC Hydro EV Network, ChargePoint, Circuit électrique et Réseau branché.

À propos de FLO

FLO est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. Chaque mois, FLO et sa compagnie-mère, AddÉnergie, rendent possible environ un demi-million de sessions de recharge et le transfert de 5,5 GWh d'électricité, grâce à plus de 35 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Le siège social de FLO et le centre des opérations réseaux sont situés à Québec, alors que l'usine d'assemblage d'AddÉnergie se trouve à Shawinigan. L'entreprise possède également un bureau régional à Montréal et des équipes régionales basées en Ontario, en Colombie-Britannique, en Californie, dans l'état de New York et en Floride. Pour plus d'information, visitez flo.com.

