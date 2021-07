FLO annonce une nouvelle collaboration avec Mercedes-Benz, Lancement de la borne FLO Maison X5 à finition carbone offerte en exclusivité aux clients Mercedes-Benz

QUÉBEC, le 27 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa stratégie globale de recharge des véhicules électriques (VÉ), Mercedes-Benz Canada a annoncé qu'elle s'associait à FLO pour l'offre d'une borne de recharge résidentielle de première qualité aux nouveaux propriétaires de véhicules Mercedes-EQ au Canada. Reconnue parmi les meilleures sur le marché, la borne de recharge résidentielle FLO sera proposée avec une finition carbone, une exclusivité pour les clients Mercedes-Benz.

« FLO est très heureuse de pouvoir proposer ses bornes exceptionnelles FLO Maison X5 aux nouveaux propriétaires de véhicules électriques Mercedes-Benz », s'est réjoui Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « Nous sommes ravis que notre passion pour l'excellence et le design sophistiqué puisse contribuer à offrir aux conducteurs de Mercedes-Benz une expérience de mobilité électrique à la fois raffinée et extrêmement fiable ».

Cette nouvelle collaboration entre FLO et Mercedes-Benz Canada s'inscrit dans le cadre de l'engagement des deux entreprises à atteindre de nouveaux sommets en matière de recharge des VÉ et à encourager l'adoption des véhicules zéro émission au Canada.

Concepteur et fabricant de solutions de recharge pour VÉ à la pointe de l'industrie et leader canadien de la recharge de VÉ, le choix de FLO par Mercedes-Benz apportera de nombreux avantages à ses clients. La borne FLO Maison X5 comprend des fonctionnalités intelligentes de recharge telles que la mise à jour logicielle automatique et des temps de recharge programmables, en plus d'une garantie limitée de 4 ans et de la finition carbone du boîtier certifié NEMA 4X en aluminium moulé, offerte exclusivement aux clients Mercedes-Benz. Conçue et fabriquée au Canada, cette borne de recharge résidentielle est certifiée pour résister à des températures allant jusqu'à -40°C, garantissant ainsi la robustesse et la fiabilité du produit - deux attributs essentiels des bornes de recharge FLO.

