« L'avenir des VE se trouve au Michigan. Nous sommes fiers d'annoncer notre usine aujourd'hui - notre première aux États-Unis - qui va non seulement créer des emplois pour les habitants du Michigan, mais aussi contribuer à répondre à la demande croissante de bornes de recharge intelligentes et fiables, et à continuer à étendre le réseau FLO à travers les États-Unis », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO . « Merci au président Biden et à la gouverneure Whitmer de soutenir des politiques qui transformeront l'avenir de la mobilité et de l'électrification des transports. »

L'usine d'Auburn Hills comprendra également un laboratoire d'essai avancé qui permettra d'assurer que les bornes FLO continuent d'offrir la meilleure expérience de recharge avec tous les VE. Le laboratoire d'essai avancé dans le Michigan sera à proximité des principaux constructeurs automobiles américains et permettra à FLO d'offrir une expérience de recharge fluide entre les bornes et les nouveaux VE qui arriveront sur le marché dans les années à venir, augmentant ainsi l'expérience offerte aux clients de FLO et aux nouveaux propriétaires de VE.

À mesure que l'adoption des VE se développe, les efforts déployés par les États et le gouvernement fédéral pour créer un environnement favorable aux VE, tant pour les consommateurs que pour les entreprises, se multiplient. La loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi du président Biden prévoit un financement de 5 milliards de dollars pour la construction d'un réseau national de recharge qui mettra les États-Unis sur la bonne voie pour favoriser l'accessibilité des VE pour tous les Américains, tant pour les déplacements locaux que pour les longues distances.

En février, la gouverneure Whitmer a annoncé que le Michigan recevrait 110 millions de dollars sur cinq ans sous forme de financement afin de mettre en place une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques et d'aider l'État à continuer à être à la fine pointe de la mobilité et de l'électrification des transports.

« Le Michigan est prêt à saisir les opportunités, et nous sommes ravis d'accueillir l'acteur de premier plan dans le domaine des bornes de recharge FLO dans ce nouveau partenariat qui profitera aux habitants du Michigan et aux Américains à travers le pays », a déclaré la gouverneure Whitmer. « Le Michigan est à l'avant-garde des efforts en matière d'électrification aux États-Unis grâce à des entreprises travaillant dans les différents secteurs de l'industrie des VE. Des investissements comme la nouvelle usine de bornes de recharge pour VE de FLO continueront à faire croître l'économie du Michigan, à créer des emplois hautement qualifiés dans notre État et à consolider notre statut de centre d'innovation automobile. »

Selon le ministère de l'Énergie américain, les ventes de nouveaux VE aux États-Unis ont augmenté de 85 % depuis 2020, et les dirigeants américains du secteur automobile estiment que plus de la moitié de leurs ventes seront des VE d'ici 2030. L'usine d'Auburn Hills devrait être une pierre angulaire pour soutenir les efforts de FLO dans son développement sur le marché américain, rejoignant un collectif national d'organisations soutenant les efforts en matière de VE alors que de plus en plus d'Américains font la transition vers les VE.

« Le DTE bâti le réseau du futur pour soutenir la croissance économique et l'électrification de l'état », a déclaré Tony Tomczak, vice-président des ventes et du marketing électriques de DTE. « Nous nous réjouissons de l'ouverture de l'usine FLO dans l'état du Michigan et des opportunités de partenariat à venir. »

Un rapport économique publié par BW Research estime que l'usine de fabrication FLO générera 134 millions de dollars américains de revenus provenant des ventes de bornes de recharge pour VE produites sur place et 76 millions de dollars de produit national brut dans l'État du Michigan d'ici 2028. L'usine elle-même générera 500 emplois et 230 autres emplois dans des secteurs non liés à l'usine de fabrication qui bénéficieront de l'activité économique accrue dans le Michigan.

Cette installation constitue une étape majeure dans l'expansion de FLO sur le marché américain. FLO a déjà installé des milliers de bornes de recharge à New York, en Californie du Sud et dans de nombreuses autres régions des États-Unis, et prévoit de poursuivre son expansion pour répondre aux besoins des consommateurs dans tout le pays.

À propos de FLO

FLO est opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous luttons contre les changements climatiques en accélérant l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus de 750 000 événements de recharge grâce à plus de 60 000 stations de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, commerciaux et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus sur ce que signifie pour nous "la recharge des VE bien pensé", visitez flo.com.

À propos de DTE

DTE Energy (NYSE: DTE) est une société énergétique diversifiée basée à Detroit, qui développe et gère des activités et des services liés à l'énergie dans tout le pays. Ses unités d'exploitation comprennent une compagnie d'électricité desservant 2,3 millions de clients dans le sud-est du Michigan et une compagnie de gaz naturel desservant 1,3 million de clients dans le Michigan. Le portefeuille de DTE comprend également des entreprises qui ne sont pas des services publics et qui se concentrent sur les services énergétiques industriels, le gaz naturel renouvelable, ainsi que le marketing et le commerce de l'énergie. En tant que leader environnemental, les opérations de services publics de DTE réduiront les émissions de dioxyde de carbone et de méthane de plus de 80 % d'ici 2040 afin de produire une énergie plus propre tout en la maintenant sûre, fiable et abordable. DTE Electric et Gas aspirent à atteindre des émissions nettes de carbone et de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050. DTE et ses 10 000 employés s'engagent à améliorer les vies grâce à leur énergie par le biais du bénévolat, d'initiatives d'éducation et d'emploi, de la philanthropie et du progrès économique. Des informations sur DTE sont disponibles sur dteenergy.com, empoweringmichigan.com, twitter.com/dte_energy et facebook.com/dteenergy.

SOURCE FLO

Renseignements: Demandes des médias : Maude Blouin, Directrice des communications, 819-570-1614, [email protected]