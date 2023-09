La nouvelle borne de recharge rapide recharge la plupart des VE à 80 % en 15 minutes*

AUBURN HILLS, Mich, le 19 sept. 2023 /CNW/ - FLO , un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligente, a annoncé la première vente de sa toute nouvelle borne de recharge rapide FLO Ultra à Green Mountain Power (GMP) au Vermont. Fabriquée avec une conception flexible révolutionnaire, la borne FLO Ultra offre aux conducteurs une expérience de recharge pratique, intuitive et rapide. Ces premières bornes de recharge, qui sont conformes aux exigences du Buy America Act, seront produites à l'installation de FLO à Auburn Hills. Le partenaire de distribution de FLO, Rexel Energy Solutions, a soutenu la vente à GMP.

FLO Ultra fast charger (Groupe CNW/FLO)

« La première vente de FLO Ultra marque une nouvelle ère dans la recharge des VE, offrant l'expérience de recharge rapide ultime pour chaque conducteur de véhicules électriques », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « Au fur et à mesure que les nouveaux conducteurs de véhicules électriques prennent la route, ils ont besoin d'une recharge rapide qui est sécuritaire, accessible, pratique, intuitive et fiable, et c'est ce que propose FLO Ultra. En combinant un design brillamment simple avec une nouvelle technologie innovante, FLO Ultra répond aux besoins des électromobilistes actuels et futurs. »

La plus récente borne de recharge pour VE de FLO est conçue avec des caractéristiques novatrices, notamment :

Recharge de véhicules électriques conçue pour répondre à tous les besoins des conducteurs : Conçue pour s'adapter à la recharge sous tous les angles, soit d'un côté ou des deux côtés et en stationnement en parallèle ou en rangées pour la recharge. La borne de recharge est également dotée d'un système de gestion des câbles motorisés jamais vu auparavant et en instance de brevet, ce qui favorise l'accessibilité et réduit la pression sur les utilisateurs.

Conçue pour s'adapter à la recharge sous tous les angles, soit d'un côté ou des deux côtés et en stationnement en parallèle ou en rangées pour la recharge. La borne de recharge est également dotée d'un système de gestion des câbles motorisés jamais vu auparavant et en instance de brevet, ce qui favorise l'accessibilité et réduit la pression sur les utilisateurs. Recharge rapide des VE dans un ensemble flexible intelligent : Grâce à sa conception simple, mais révolutionnaire, la borne FLO Ultra est dotée de deux ports de 320 kW dans un boîtier en aluminium robuste. Elle peut recharger la plupart des VE à 80 % en 15 minutes*.

Grâce à sa conception simple, mais révolutionnaire, la borne FLO Ultra est dotée de deux ports de 320 kW dans un boîtier en aluminium robuste. Elle peut recharger la plupart des VE à 80 % en 15 minutes*. Conception robuste : Le boîtier est fabriqué en aluminium durable et recyclable conçu pour résister aux conditions météorologiques extrêmes. La borne de recharge rapide pour véhicule électrique est facile à entretenir avec de grandes portes avant et arrière et des composants modulaires pour un remplacement rapide. Enfin, la borne FLO Ultra est connectée au réseau FLO, ce qui permet la surveillance à distance pour assurer un diagnostic rapide et une action proactive pour éviter les problèmes potentiels.

« Chez GMP, nous offrons des programmes et des rabais pour simplifier le passage à la conduite de véhicules électriques pour les clients, et nous installerons dix nouvelles bornes de recharge rapides dans tout le Vermont chaque année jusqu'en 2030 », a déclaré Tiana Smith, chef de l'électrification et de la durabilité chez GMP. « En tant que clients de longue date de FLO, nous sommes impatients de recevoir nos quatre bornes de recharge FLO Ultra ce printemps, afin de continuer à étendre l'accès à la recharge rapide. »

Disponibles à partir de 2024, FLO Ultra répondra aux normes minimales du programme du National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), y compris les exigences du Buy America Act. Le programme NEVI fournit aux États 5 milliards de dollars pour déployer des bornes de recharge rapides pour VE le long des principaux corridors routiers, ouvrant la voie à une adoption généralisée des VE en Amérique du Nord.

« Les capacités de chargement rapide de la borne FLO Ultra sont essentielles à la transition d'un avenir entièrement électrique », a ajouté M. Tremblay. « Nous sommes ravis d'étendre notre réseau de recharge fiable à l'échelle nationale et d'aider à offrir une recharge rapide fiable aux conducteurs partout aux États-Unis. »

La production de FLO Ultra commencera aux installations de FLO à Auburn Hills l'an prochain, en complément des bornes de recharge de niveau 2 de FLO qui y sont présentement produites. Les bornes de recharge FLO Ultra produites à Auburn Hills contribueront aux 250 000 bornes de recharge que FLO prévoit mettre sur le marché américain d'ici 2028. Pour en savoir plus sur les produits et la mission de FLO, visitez flo.com .

* Selon le véhicule, la configuration et le nombre de voitures qui se rechargent.

FLO® et FLO UltraTM sont des marques déposées ou non déposées de Services FLO Inc. Le développement de FLO Ultra a été financé en collaboration avec le gouvernement du Québec.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous contribuons à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus d'un million de sessions de recharge grâce à plus de 90 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

