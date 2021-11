FLO | AddÉnergie franchit la barre des 300 employés

FLO | AddEnergie reaches 300 employees. Tweet this

L'ensemble des principaux sites de l'entreprise, soient Québec, Shawinigan et Montréal ont connu des augmentations importantes de leurs effectifs. D'autres sites ont également vu leur nombre d'employés augmenter, allant de l'Ontario à la Colombie-Britannique ainsi que dans plusieurs États américains, notamment la Californie, New York, le Texas et Washington. En raison de cette croissance soutenue, l'entreprise a annoncé en juin dernier l'ouverture d'une deuxième installation de production à Shawinigan et elle agrandit présentement son siège social à Québec, notamment en doublant la taille de son laboratoire de recherche et développement. De plus, le 1er novembre, FLO | AddÉnergie a inauguré un tout nouvel espace de bureaux au centre-ville de Montréal.

« Il ne fait aucun doute que notre mission axée sur l'environnement et notre ambition d'étendre le réseau FLO à travers l'Amérique du Nord ont été des arguments solides pour convaincre les candidats d'écrire le prochain chapitre de leur carrière avec nous. Je suis inspiré chaque jour par leur dynamisme et leur niveau d'engagement, et je suis emballé par tout ce qui nous bâtissons ensemble », a conclu M. Tremblay.

À propos de FLO | AddÉnergie

FLO | AddÉnergie est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. Chaque mois, FLO | AddÉnergie rend possibles des centaines de milliers de sessions de recharge, grâce à plus de 50 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Le siège social de FLO | AddÉnergie et le centre des opérations réseaux sont situés à Québec, alors que l'usine d'assemblage se trouve à Shawinigan. L'entreprise possède également un bureau à Montréal et des équipes régionales basées en Ontario, en Colombie-Britannique, en Californie, dans l'état de New York et au Texas. Pour plus d'information, visitez flo.com.

Sylvain Bouffard, Directeur, Communications et Affaires publiques

