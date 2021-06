FLO | AddÉnergie annonce qu'elle double la superficie de ses installations de production

FLO | AddÉnergie double la superficie de ses installations à Shawinigan afin d'augmenter sa capacité de production. Tweet this

L'ouverture d'une deuxième unité de production, d'une superficie de 26 000 pi2, offrira suffisamment d'espace pour accroître la capacité de production de FLO | AddÉnergie et accueillir de nouveaux employés. De nouvelles chaînes de montage dédiées aux bornes de recharge rapide et aux bornes sur rue s'ajouteront à celles de l'unité de production existante de 21 000 pi2. L'aménagement du nouveau site du boulevard Royal, loué à la Société de développement de Shawinigan, est en voie d'être complété pour que la production puisse y démarrer d'ici la fin de l'été.

L'annonce s'est faite en compagnie de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, et du maire de Shawinigan, M. Michel Angers. Le président de la Société de développement de Shawinigan, M. Louis Chevalier, de même que le directeur du développement économique à Shawinigan, M. Luc Arvisais, étaient également présents pour l'évènement.

Le ministre de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a tenu à transmettre ses félicitations à l'entreprise dont les installations de production sont situées dans sa circonscription: « Je tiens à féliciter FLO | AddÉnergie pour l'expansion de ses installations. Notre gouvernement travaille sans relâche pour appuyer l'électrification des transports et aider les entreprises qui travaillent en ce sens. Ces nouveaux véhicules électriques auront besoin d'un réseau de bornes de recharges robuste à travers le Québec et le Canada. Le travail de FLO | AddÉnergie lui permettra de contribuer à l'engagement du Canada à devenir carboneutre d'ici 2050. »

Pour sa part, la députée de Laviolette - Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, a fait valoir que « FLO | AddÉnergie a établi une usine à Shawinigan avec un plan audacieux. Mais l'entreprise continue de dépasser les attentes placées en elle et constitue maintenant un fleuron industriel de notre ville. C'est pourquoi notre gouvernement continue de l'accompagner dans sa croissance, entre autres pour la formation de ses employés. »

« Depuis plusieurs années, la Ville de Shawinigan a pour objectif de développer une zone d'innovation en électrification des transports et mobilité durable. La consolidation d'entreprises comme FLO | AddÉnergie chez nous, c'est un pas de plus dans cette direction », a quant à lui expliqué le maire de Shawinigan, Michel Angers. « Avec ses 26 000 pi2 supplémentaires à Shawinigan pour répondre à ses besoins de croissance, FLO | AddÉnergie ajoute de la vitalité économique à cet objectif. Nous sommes très heureux de pouvoir les compter parmi notre écosystème. »

À propos de FLO | AddÉnergie

FLO | AddÉnergie est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. Chaque mois, FLO | AddÉnergie rend possibles des centaines de milliers de sessions de recharge, grâce à plus de 40 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Le siège social de FLO | AddÉnergie et le centre des opérations réseaux sont situés à Québec, alors que l'usine d'assemblage se trouve à Shawinigan. L'entreprise possède également un bureau à Montréal et des équipes régionales basées en Ontario, en Colombie-Britannique, en Californie, dans l'état de New York et au Texas. Pour plus d'information, visitez flo.com.

