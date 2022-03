Leader dans le domaine de la recharge de VE, l'entreprise nomme également trois nouveaux administrateurs de haut calibre afin d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie aux États-Unis.

QUÉBEC, le 14 mars 2022 /CNW/ - AddÉnergie Technologies Inc., opérateur intégré du réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques FLO, annonce avec fierté la nouvelle composition de son conseil d'administration et la nomination de Tom Werner au poste de président du conseil. Avec une connaissance approfondie du marché américain et une expérience diversifiée dans les industries axées sur l'environnement et les entreprises technologiques à croissance rapide, le conseil d'administration nouvellement élargi de FLO | AddÉnergie jouera un rôle névralgique dans l'orientation et le soutien de l'expansion continue de l'entreprise en Amérique du Nord.

Tom Werner, nouveau président du conseil d'administration, est un conseiller d'affaires aguerri détenant une vaste expérience dans des rôles de direction au sein d'organisations reliées à la technologie et à l'énergie. Il a été aux premières lignes de la révolution solaire en tant que PDG de Sun Power pendant 18 ans. Au cours de son mandat, Tom a fait passer l'entreprise d'une société privée de 35 employés avec des revenus inférieurs à 5 millions de dollars à un joueur majeur de l'industrie solaire américaine coté en bourse, avec une valeur de marché atteignant 11 milliards de dollars et 350 000 clients.

Aux côtés de Tom, FLO | AddÉnergie a le plaisir d'annoncer la nomination de trois nouveaux administrateurs aux compétences indéniables :

Renée Bergeron - Vice-présidente principale et directrice générale d'AppSmart, le plus grand centre d'affaires de services technologiques B2B au monde, elle est une leader d'opinion dans l'industrie technologique depuis plus de 25 ans, notamment chez Ingram Micro et Fujitsu.





- Vice-présidente principale et directrice générale d'AppSmart, le plus grand centre d'affaires de services technologiques B2B au monde, elle est une leader d'opinion dans l'industrie technologique depuis plus de 25 ans, notamment chez Ingram Micro et Fujitsu. Richard Cherney - Associé senior faisant partie des groupes de pratique Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux et Valeurs mobilières, et Capital-investissement de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, il conseille des entreprises privées et publiques, notamment Alimentation Couche-Tard (Circle K), le Groupe Vision New Look, le Groupe Kaycan et Air Canada.





- Associé senior faisant partie des groupes de pratique Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux et Valeurs mobilières, et Capital-investissement de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, il conseille des entreprises privées et publiques, notamment Alimentation Couche-Tard (Circle K), le Groupe Vision New Look, le Groupe Kaycan et Air Canada. Dany St-Pierre - Présidente de Cleantech Expansion, elle conseille les entrepreneurs dans le secteur de la mobilité intelligente en s'appuyant sur plus de 20 ans d'expérience auprès de fabricants mondiaux de transport et d'énergie tels que Bombardier, Siemens, Alstom et Nordex.

« Je suis fier d'accueillir ces leaders chevronnés au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO | AddÉnergie. « Chacun d'entre eux apporte une perspective unique, des connaissances et une expérience considérable qui nous aideront dans la réalisation de nos ambitions de croissance et de notre vision de devenir un leader mondial de la recharge de VE. Je suis particulièrement heureux de voir Tom prendre les rênes de notre conseil d'administration. Son expérience en tant que leader dans le domaine de l'énergie solaire et des énergies renouvelables, ses connaissances approfondies de la chaîne de valeur et son expertise reconnue en matière de création de valeur contribueront sans aucun doute à l'exécution de la stratégie de FLO | AddÉnergie. Je suis emballé à l'idée de travailler avec tous les membres du conseil d'administration et de découvrir ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

Tom, Renée, Richard et Dany se joignent à l'équipe actuelle d'administrateurs expérimentés et très compétents composée de :

Norman Hébert - Président et chef de la direction du Groupe Park Avenue depuis plus de 30 ans, où il dirige plus de 1 000 employés répartis chez 21 concessionnaires automobiles à travers le Canada

- Président et chef de la direction du Groupe Park Avenue depuis plus de 30 ans, où il dirige plus de 1 000 employés répartis chez 21 concessionnaires automobiles à travers le Hans Kobler - Fondateur et associé principal d'Energy Impact Partners (EIP), il a consacré sa carrière à des entreprises en transformation en tant qu'investisseur, conseiller et gestionnaire.

- Fondateur et associé principal d'Energy Impact Partners (EIP), il a consacré sa carrière à des entreprises en transformation en tant qu'investisseur, conseiller et gestionnaire. Pierre Nelis - Chef de l'exploitation chez Inno-Centre, il accompagne les PME innovantes et les jeunes entreprises technologiques dans l'atteinte de leurs objectifs de croissance et de performance.

- Chef de l'exploitation chez Inno-Centre, il accompagne les PME innovantes et les jeunes entreprises technologiques dans l'atteinte de leurs objectifs de croissance et de performance. Louis Tremblay - Précurseur de la mobilité électrique au Canada , il a cofondé AddÉnergie en 2009. À titre de président et chef de la direction, il a réussi à positionner son entreprise en tant que chef de file nord-américain en solutions de recharge de VÉ et à bâtir un réseau de recharge de premier plan à l'échelle nord-américaine.

« Au nom du conseil d'administration et de tous les employés de FLO | AddÉnergie, je tiens à remercier chaleureusement le président sortant du conseil d'administration, Robert Benoît, pour ses précieux conseils, son expertise et son soutien au cours des 12 dernières années », a déclaré M. Tremblay. « Le leadership réfléchi de Robert a été déterminant alors que l'entreprise consolidait le succès de son modèle d'affaires au Canada et le lancement son ambitieuse stratégie de croissance aux États-Unis. Je lui suis particulièrement reconnaissant pour sa sagesse et sa générosité. »

Pour plus de détails sur le conseil d'administration de FLO | AddÉnergie, veuillez cliquer ici.

À propos d'AddÉnergie

FLO | AddÉnergie est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. De concert avec sa société-mère AddÉnergie, FLO met à profit son intégration verticale pour offrir aux conducteurs de VE la meilleure expérience de recharge possible. Chaque mois, la compagnie permet plus d'un demi-million de sessions de recharge, grâce à plus de 60 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Les employés de FLO sont présents à divers endroits en Amérique du Nord, du siège social de l'entreprise à Québec, aux usines d'assemblage à Shawinigan, en passant par les bureaux de Montréal, Vancouver et Sacramento, sans oublier ceux qui travaillent à distance à partir des principaux marchés aux États-Unis et au Canada. Pour plus d'information, visitez flo.com.

SOURCE FLO

Renseignements: Sylvain Bouffard, Directeur, Communications et Affaires publiques, [email protected], 418 480-5884