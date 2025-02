Cette série documentaire emballante présente aux téléspectateurs les coulisses du championnat de la coupe Mazda MX-5 2024, leur permettant de découvrir les triomphes et les défis que connaissent les nouveaux pilotes du point de vue de trois protagonistes inspirantes : deux pilotes et une propriétaire d'équipe. La série documentaire présente également la recrue de l'année du championnat de la coupe MX-5 2024, Westin Workman, et sa relation avec

Shea Holbrook, propriétaire de l'équipe de course BSI. Réalisée par les producteurs de Welcome to Wrexham et de Cheer, la série montre ce qu'il faut pour participer à la série la plus enlevante de course professionnelle, ainsi que ce que signifie tout sacrifier pour monter sur le podium.

« La coupe Mazda MX-5 nous a offert une riche toile de fond », a déclaré Sarina Roma, vice-présidente directrice des productions originales de Boardwalk Pictures et productrice déléguée. « Nous avons bénéficié d'un accès incroyable à des personnes passionnées qui mettent leur vie en jeu dans un environnement où les risques n'ont d'égal que les récompenses. »

First to the Finish offrira un regard exclusif sur le parcours d'acteurs clés du championnat de la coupe MX-5, une série de courses qui a permis à des dizaines de pilotes de décrocher de prestigieux postes professionnels au cours de son histoire. La série présentera la préparation des acteurs clés pour chaque course, les sensations fortes incomparables du championnat de la coupe Mazda MX-5, ainsi que des entrevues approfondies avec les pilotes, les équipes de ravitaillement, les entraîneurs, les propriétaires et les membres de leur famille. La série offre aux téléspectateurs un aperçu inédit du championnat de la coupe Mazda MX-5 du point de vue de trois personnes :

Shea Holbrook , propriétaire de l'équipe de course BSI - originaire de Daytona, en Floride, Shea Holbrook est au cœur de BSI Racing en tant que directrice et propriétaire de l'équipe. C'est une fille terre-à-terre qui a défié les conventions et remporté des championnats à tous les niveaux de la course. Après avoir couru professionnellement pendant six ans, elle a laissé la place à d'autres pilotes en raison de son désir de fonder une famille. Quatre ans après que Shea ait changé de vitesse et soit devenue mère de deux enfants, le championnat de la coupe Mazda MX-5 2024 marque sa première incursion à la barre de BSI; à ses côtés, son mari Nick. Shea a tout risqué pour acheter BSI, qui est rapidement devenue la plus grande équipe du paddock. Bien qu'elle soit nouvelle dans ce rôle, Shea est grandement respectée et est déjà connue comme une compétitrice redoutable.





Heather Hadley , n o 54 - Heather Hadley est une personne à ne pas perdre de vue dans le monde des sports motorisés. Elle s'est fait remarquer dès sa première participation au championnat de la coupe Mazda MX-5, en 2023. Heather se consacre entièrement à sa carrière exigeante de pilote tout en jonglant avec ses études à l' UNC-Charlotte . Dans le cadre de sa deuxième participation au championnat de la coupe Mazda MX-5, la notoriété croissante et le talent naturel d'Heather signifient que les attentes envers elle sont extrêmement élevées et que tous les yeux sont braqués sur elle.

Sally Mott , no 15 - originaire de Crawford , au Texas , Sally Mott est une recrue passionnée dont la mission est de dominer. Grâce à la bourse d'études qu'elle a remportée lors de la coupe Mazda MX-5 2023 et aux commanditaires qu'elle a décrochés pour la saison 2024, elle a pu amorcer la série avec confiance et détermination. Fraîchement sortie de l'école secondaire et impatiente de connaître le succès, elle a consacré toute son attention à la course. Elle croit fermement qu'elle est sur la bonne voie et n'a pas à envisager toute autre possibilité.

« Le championnat de la coupe MX-5 est largement considéré comme l'une des plus grandes courses automobiles au monde et met principalement en vedette de jeunes pilotes qui cherchent à faire leurs preuves », a déclaré Brad Audet, chef de la direction du marketing et producteur délégué de Mazda North American Operations. « Mazda croit au potentiel humain et soutient ceux qui choisissent de poursuivre ce qui les rend heureux plutôt que de simplement se contenter d'avancer dans la vie. La série démontre le potentiel de ces jeunes conductrices de manière concrète. »

La série est produite par Andrew Fried, Caitlin McGinty, Dane Lillegard et Sarina Roma de Boardwalk Pictures, Brad Audet de Mazda North American Operations et Chet Fenster de GroupM Motion Entertainment. First to the Finish est une œuvre de la réalisatrice primée Annetta Marion.

À propos de Prime Video Sports

Prime Video soutient une gamme croissante de productions sportives en direct à l'échelle mondiale : NBA, Thursday Night Football, NASCAR, Yankees de New York, Kraken de Seattle Kraken et Overtime Elite aux États-Unis; Premier Boxing Champions aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada; NWSL, WNBA et ONE Championship aux États-Unis et au Canada; Prime Monday Night Hockey de la LNH et LPHF au Canada; ligue de soccer UEFA Champions League en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande; Roland-Garros en France; Wimbledon en Allemagne et en Autriche; Premier League en Suède et au Danemark; New Zealand Cricket en Inde; ICC Cricket en Australie; Copa do Brasil, Serie A et NBA au Brésil; boxe et Classique mondiale de baseball professionnel 2023 au Japon; et Chivas au Mexique. Bien que la disponibilité varie selon le marché, les amateurs peuvent profiter de services de diffusion en continu comme FanDuel Sports Network, Eurosport, FOX Sports (Mexique), Viaplay Sport, MLB.TV, NBA League Pass, NBA TV, DAZN (Allemagne et Espagne) et Premiere FC (Brésil) grâce à des

abonnements complémentaires Prime Video. Cela s'ajoute à une sélection de documentaires originaux d'Amazon, dont Kelce, Bye Bye Barry, Coach Prime, Giannis et la franchise All or Nothing, y compris All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Juventus, All or Nothing: Toronto Maple Leafs et des saisons d'All or Nothing axées sur diverses équipes de la NFL et l'équipe de football Michigan Wolverines de la NCAA.

À propos de Mazda North American Operations

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens. Le siège social de Mazda North American Operations est situé à Irvine, en Californie, et supervise les ventes, le marketing, les pièces et le service à la clientèle des véhicules Mazda aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Colombie par l'entremise d'environ 795 concessionnaires. Les opérations au Canada sont gérées par Mazda Canada Inc. à Richmond Hill, en Ontario, les opérations au Mexique sont gérées par Mazda Motor de Mexico à Mexico City, et les opérations en Colombie sont gérées par Mazda de Colombia à Bogota. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les véhicules Mazda, y compris les photographies et les rouleaux B, veuillez consulter le centre de presse Mazda en ligne à l'adresse news.mazdausa.com.

À propos de Boardwalk Pictures

Boardwalk Pictures est une société de production primée qui crée du divertissement non fictif axé sur des personnes pour des auditoires du monde entier. L'entreprise est surtout connue pour ses nombreux succès populaires et acclamés par la critique, y compris Chef's Table, la série originale de Netflix qui dure depuis le plus longtemps, Welcome to Wrexham, Cheer, Pepsi Where's My Jet et America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders. Boardwalk continue de repousser les limites du contenu non fictif tout en créant et en produisant des séries et des films parmi les plus connus d'aujourd'hui. Pour en savoir plus sur Boardwalk Pictures et le travail de l'entreprise, consultez le site boardwalkpics.com .

À propos de GroupM Motion Entertainment

GroupM Motion Entertainment finance, développe, produit et distribue de la télévision haut de gamme, du contenu numérique et des émissions primées partout dans le monde, en partenariat avec les principaux producteurs, talents, réseaux et plateformes. L'entreprise a coproduit plus de 2 300 séries représentant plus de 40 000 heures de télévision, tous genres confondus. Motion exerce actuellement ses activités dans 35 pays, avec des sièges sociaux à Londres et à Los Angeles.

GroupM Motion Entertainment fait partie de GroupM, une entreprise de WPP.

