TORONTO, le 2 sept. 2020 /CNW/ - Finilaboucane a annoncé aujourd'hui le lancement de Nettoyages Finilaboucane, un nouveau programme de subventions établi dans le cadre d'un partenariat avec The Great Outdoors Fund.

Le programme Nettoyages Finilaboucane a été créé pour offrir aux groupes des possibilités de financement qui appuient les projets de nettoyage des déchets partout au Canada. L'objectif est d'aider tout le monde à travailler ensemble pour assainir les grands espaces du Canada.

Le programme a réussi à financer diverses organisations canadiennes au cours des derniers mois. Au total, le programme a versé 50 000 $ à 17 groupes. Les groupes organiseront des projets de nettoyage des déchets qui auront lieu localement partout au Canada en 2020.

La question des déchets préoccupe la société. Les déchets touchent divers endroits, des rues aux parcs urbains en passant par les plages et les océans. Les mégots de cigarettes sont parmi les détritus les plus fréquemment répandus. Le programme Nettoyages Finilaboucane aidera à sensibiliser les gens à l'égard des déchets au Canada en mettant l'accent sur les mégots de cigarette qui jonchent le sol.

Pour changer nos habitudes par rapport aux déchets, des mesures doivent être prises dans trois volets : la sensibilisation, l'infrastructure d'élimination et la mobilisation sociale. Finilaboucane est prêt à travailler avec les autorités, les organismes en faveur de la propreté et d'autres intervenants pour parvenir aux meilleurs résultats possible.

CITATIONS : Peter Luongo, directeur général, RBH

Le programme Nettoyages Finilaboucane démontre notre engagement envers Finilaboucane, notre contribution plus positive à la société et notre soutien aux collectivités et aux villes où nos employés travaillent et vivent.

Finilaboucane se joint à la lutte contre les détritus qui a déjà commencé, ce qui s'ajoute à nos efforts pour faire avancer cette cause.

Notre objectif est d'apporter des améliorations concrètes et mesurables pour supprimer tous les détritus dans les collectivités locales.

Il faudra un effort commun pour résoudre le problème associé aux déchets, et il faut commencer par sensibiliser les gens et leur donner les moyens de faire une différence.

CITATION : Lori McCullough, fondatrice et directrice générale, The Great Outdoors Fund

The Great Outdoors Fund est fier de s'associer à Finilaboucane pour mettre sur pied l'initiative Nettoyages Finilaboucane. Le problème des déchets est énorme, mais on peut le résoudre dans le monde. Étant donné que les mégots de cigarette sont l'un des détritus les plus répandus sur la planète, notre partenariat coule de source. Ensemble, nous appuyons les clubs et les organismes qui font vraiment partie de la solution.

Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) est une filiale de Philip Morris International Inc. Finilaboucane est une initiative de RBH visant à aider à débarrasser le Canada des cigarettes d'ici 2035.

À propos de The Great Outdoors Fund

Créé en 2017, The Great Outdoors Fund vise à obtenir du financement volontaire auprès du secteur privé afin d'aider les organismes publics et leurs partenaires sans but lucratif à conserver les grands espaces et à les rendre accessibles pour le plaisir des gens de tous âges, de toutes capacités et de tous les milieux socioéconomiques. Qu'il s'agisse de parcs urbains ou de forêts nationales, The Great Outdoors Fund et ses partenaires s'efforcent de faire une différence et d'aider à préserver les grands espaces.

