Les demandes pour le programme de subventions de 2022 sont maintenant ouvertes

Le programme de nettoyage Finilaboucane a soutenu près d'un million de bénévoles partout au pays

TORONTO, le 28 mars 2022 /CNW/ - Le programme de subventions pour le nettoyage Finilaboucane a été élargi afin d'appuyer un plus grand nombre d'organismes sans but lucratif dans leurs efforts de nettoyage au sein des collectivités partout au Canada. En 2022, 90 000 $ seront versés en subventions.

Finilaboucane Canada et le Great Outdoors Fund invitent les organismes sans but lucratif qui ont des liens avec la nature, les loisirs en plein air, la conservation de la nature, la santé et le mieux-être, les activités bénévoles ou les services communautaires à présenter une demande de subvention. Les organismes intéressés peuvent présenter une demande ici.

Créé en 2020, le programme de nettoyage Finilaboucane est un programme de subvention organisé par Finilaboucane Canada et le Great Outdoors Fund. Depuis son lancement, il y a maintenant deux ans, plus de 30 organismes différents ont reçu du financement. Près d'un million de bénévoles ont participé et, collectivement, ont consacré environ 10,5 millions d'heures dans des projets de nettoyage. Le programme a eu une incidence positive sur les collectivités locales dans toutes les provinces. Plus de 4 millions de livres de déchets ont été nettoyés et près de 800 000 mégots de cigarettes ont été ramassés et recyclés. Il s'agit de l'un des articles les plus jetés au Canada.

Pour présenter une demande de subvention, veuillez visiter : http://unsmokecanadacleanup.smapply.ca/. Vous avez jusqu'au 29 avril pour la soumettre.

Pour en savoir plus sur Finilaboucane Canada, visitez le site https://www.unsmoke.ca/. Pour en savoir plus sur le Great Outdoors Fund, cliquez ici : https://thegreatoutdoorsfund.org/.

Citation : Jeff Gaulin, directeur, Affaires externes, RBH

Nous pouvons tous avoir un impact positif au sein de nos collectivités. L'une des façons concrètes dont Finilaboucane Canada y parvient, c'est en sensibilisant le public à un problème qui nous touche tous - les déchets - et en donnant aux gens et aux organismes les moyens de résoudre ce problème dans leurs collectivités.

Les mégots de cigarette représentent l'un des articles les plus jetés dans le monde. Grâce à ce programme de subventions, nous avons l'occasion de discuter des déchets et, plus précisément, des mégots de cigarette, afin de lutter ensemble contre ce problème.

Alors que nous nous efforçons de réaliser notre vision d'un Canada sans fumée, il n'y aura bientôt plus de cigarettes à jeter.

sans fumée, il n'y aura bientôt plus de cigarettes à jeter. C'est merveilleux de voir l'engagement et la participation des Canadiens d'un bout à l'autre du pays, avec près d'un million de bénévoles appuyant les efforts de nettoyage dans leurs collectivités.

La réaction incroyable que nous avons observée nous a amenés à accroître l'investissement cette année et à offrir encore plus de soutien aux organismes sans but lucratif.

Il est encourageant de voir le changement que les Canadiens peuvent apporter lorsqu'ils travaillent ensemble.

Citation : Lori McCullough, fondatrice et chef de la direction, The Great Outdoors Fund

2022 est la troisième année du programme de nettoyage Finilaboucane. Chaque année, nous observons avec émerveillement la réaction et la participation des Canadiens d'un bout à l'autre du pays.

Cette année, nous accorderons près de 100 000 $ à des organismes. Nous avons hâte de voir les effets que cela peut avoir à l'échelle nationale.

À propos de Finilaboucane Canada

Finilaboucane Canada est un projet de Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc. Pour en savoir plus, visitez http://www.unsmoke.ca.

À propos du Great Outdoors Fund

Créé en 2017, le Great Outdoors Fund a pour mission de générer du financement volontaire provenant du secteur privé pour aider les organismes publics et leurs partenaires sans but lucratif à préserver les grands espaces et l'accès à ceux-ci au profit et pour le plaisir des personnes de tous les âges, sans égard à leurs capacités ou leur milieu socioéconomique. Des parcs urbains aux forêts nationales, le Great Outdoors Fund et ses partenaires s'efforcent de changer le cours des choses et contribuent à préserver les grands espaces.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Renseignements: médias : James DeCosimo, Relations avec les médias, [email protected], 437 326-1931