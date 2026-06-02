MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion du Sommet de la finance durable de Montréal, FinDev Canada, l'institution financière de développement bilatérale du Canada, annonce un engagement historique en faveur du financement climatique faisant suite à la Mise à jour économique du printemps du gouvernement canadien.

En tant que partenaire essentiel du déploiement du financement international de la lutte contre les changements climatiques du Canada, FinDev Canada recevra de nouveaux fonds, soit un apport en capital de 2 G$ CA ainsi que 732 M$ CA de capital concessionnel, dont une tranche de 60 M$ CA sera réservée à l'assistance technique.

Ce capital sera injecté dans FinDev Canada à compter de 2027 pour faire progresser les objectifs du Canada sur le front du financement international de la lutte contre les changements climatiques, et pour investir dans l'action climatique de marchés émergents d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et des Caraïbes.

Pour atténuer les effets des changements climatiques et construire des économies plus résilientes, FinDev Canada accordera la priorité aux domaines suivants :

Transition énergétique, notamment la production et le stockage d'énergies renouvelables et le renforcement de la capacité des réseaux;

Transport durable, notamment le transport en commun, la mobilité électrique et les biocarburants;

Infrastructures hydrauliques, notamment les mesures d'adaptation et d'efficacité énergétique;

Pratiques agroalimentaires adaptées au climat, notamment l'efficacité énergétique et l'électrification;

Financement durable, notamment des fonds et des structures de financement de la transition.

Les efforts de déploiement de FinDev Canada cibleront l'accompagnement et la mobilisation de capitaux privés, afin que les banques et les investisseurs institutionnels aient plus facilement accès aux occasions offertes par les marchés émergents. Cette approche fera progresser la politique étrangère et les relations économiques du Canada, et illustrera le principe que plus nous agissons de manière stratégique à l'international, plus nous gagnons en force sur le plan intérieur.

Citations

« Le Canada intensifie son engagement en faveur du financement international de la lutte contre les changements climatiques. Sous la gouverne du premier ministre Carney, cet investissement dans FinDev Canada permettra de catalyser des milliards de dollars de capitaux privés pour s'attaquer aux dérèglements climatiques, ouvrir de nouvelles perspectives pour l'expertise canadienne sur des marchés stratégiques, et renforcer nos partenariats avec nos alliés et d'importants marchés en expansion. Il profitera aux contribuables canadiens tout en faisant progresser nos objectifs climatiques et en appuyant les actions de notre gouvernement en matière de commerce, de diplomatie et de développement. Une politique économique avisée, c'est une politique climatique et une politique de développement qui travaillent en synergie. »

- L'honorable Randeep Sarai, ministre du Développement international

« FinDev Canada est un partenaire clé de la réalisation des ambitions du gouvernement canadien sur le plan du financement international de la lutte contre les changements climatiques. Cette injection de capitaux nous permettra de mobiliser des fonds privés et de mettre à profit notre capacité éprouvée à générer tant des rendements financiers qu'un impact sur le développement. Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement et nos partenaires pour affirmer le leadership du Canada au moment où notre monde en a le plus besoin. »

- Lori Kerr, cheffe de la direction de FinDev Canada

À propos de FinDev Canada

FinDev Canada est une institution financière de développement qui investit dans les marchés émergents pour produire un impact sur le développement, des rendements financiers et une prospérité économique partagée. Nos solutions de financement par emprunt, de financement par capitaux propres et de financement mixte, notre assistance technique et nos conseils soutiennent le développement par le biais du secteur privé dans les secteurs des infrastructures, de l'agroalimentaire et de la finance des économies en développement.

SOURCE FinDev Canada

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