55 % des répondants comptent sur le fait d'être en couple pour maintenir leur mode de vie

62 % se disputent avec leur partenaire au sujet de leurs finances

77 % sont stressés à propos de leur situation financière

TORONTO, le 12 déc. 2024 /CNW/ - En raison du coût élevé de la vie au Canada, de nombreux couples se retrouvent confrontés à une dure réalité économique : plus de la moitié (55 %) des répondants ont déclaré qu'ils ont besoin d'être en couple pour maintenir leur mode de vie, selon le Sondage RBC 2024 sur les relations et l'argent.

Plus des trois quarts (77 %) des couples interrogés considèrent l'argent comme une source de stress et trois répondants sur cinq (62 %) ont affirmé que l'argent est une cause de disputes. En outre, près d'un quart (23 %) des répondants ont admis qu'il n'a jamais été aussi stressant que maintenant de parler de leurs finances avec leur partenaire, et deux répondants sur dix (20 %) ont déclaré de manière catégorique que leur partenaire « évite tout simplement de leur parler de finances ».

« Si vous faites partie de ces couples qui peinent actuellement à joindre les deux bouts, vous pensez probablement qu'une banque ne peut pas vous aider. Nous voulons que vous sachiez que nous accompagnons de nombreux Canadiens qui tentent de faire face à des situations difficiles. Quels que soient vos problèmes, nous pourrons vous proposer différentes options à envisager », a déclaré Craig Bannon, directeur général, Soutien régional à la planification financière, RBC.

Selon les résultats du sondage, les couples trouvent que discuter de finances est devenu compliqué et que l'une des raisons sous-jacentes est qu'ils n'approuvent pas la façon dont leur partenaire gère son argent :

47 % des répondants pensent gérer leurs finances mieux que leur partenaire

27 % ont reconnu être frustrés par les habitudes financières de leur partenaire

15 % ont indiqué que ces habitudes ont un impact négatif sur leurs sentiments envers leur partenaire.

Une autre conclusion importante du sondage : Même lorsque les couples parlent entre eux d'argent, les actions ne suivent pas toujours. Un quart (26 %) des répondants ont indiqué que, même s'ils parlent d'améliorer ensemble leur situation financière, ils ne savent pas quoi faire ensuite.

Craig Bannon propose les suggestions suivantes pour vous aider à aborder les discussions sur l'argent avec moins de stress et à prendre des mesures pour améliorer les choses.

Une première étape importante est d'être honnête avec vous-même et votre partenaire au sujet de vos entrées et sorties d'argent.

Commencez par examiner ensemble vos dépenses partagées, pour voir comment vous gérez chacun vos dépenses personnelles et quels ajustements vous pourriez tous les deux faire pour atténuer tout stress financier que vous ressentez.

Faites un suivi de ces ajustements et discutez ensemble régulièrement des mesures que vous avez prises pour améliorer vos finances, chaque mois si vous le pouvez, afin de vous aider à progresser et à atteindre tous deux vos objectifs financiers.

Si vous et votre partenaire avez des difficultés à discuter ensemble de vos finances, vous pourriez envisager de demander à l'un de nos conseillers de participer à votre échange. Il peut être utile d'avoir un avis objectif dans la pièce.

Enfin, si vous et votre partenaire n'avez pas encore établi de budget pour votre ménage, qui vous aide à gérer vos flux de trésorerie, le moment est venu d'en créer un. Établir un budget peut sembler être un exercice fastidieux, mais il existe de nombreux modèles en ligne qui peuvent vous faciliter la tâche, notamment notre Calculatrice de trésorerie RBC. Vous verrez rapidement l'utilité d'un tel budget dans votre quotidien, car il vous indiquera clairement comment votre argent est dépensé, par rapport à ce que vous aviez prévu.

Vous trouverez des conseils financiers et des ressources supplémentaires, notamment des articles sur le mariage et l'argent, à l'adresse suivante : rbc.com/financesdabord

Info éclair : Sondage RBC 2024 sur les relations et l'argent

Conclusions à l'échelle nationale et régionale

RÉPONSES « D'ACCORD » * CAN C-B AB SK/MB ON QC Prov. de l'Atl. La stabilité financière est une qualité importante que je recherche chez un(e) partenaire 80 % 77 % 80 % 79 % 82 % 82 % 75 % Nous sommes stressés à propos de notre situation financière 77 % 80 % 81 % 84 % 78 % 66 % 81 % Je suis en désaccord avec mon partenaire au sujet de questions financières 75 % 73 % 80 % 78 % 76 % 69 % 81 % Nous nous disputons à propos d'argent 62 % 62 % 72 % 62 % 63 % 53 % 67 % J'ai besoin d'être en couple pour maintenir leur mode de vie 55 % 56 % 54 % 60 % 58 % 50 % 53 % Je n'ai pas les moyens de me séparer de mon partenaire/ne pourrais pas payer mes factures si je n'étais pas en couple 47 % 49 % 49 % 54 % 50 % 37 % 53 % Je pense gérer mes finances mieux que mon partenaire 47 % 51 % 47 % 40 % 50 % 43 % 51 % Les avantages financiers à être en couple l'emportent sur les aspects négatifs de ma relation actuelle 40 % 42 % 42 % 41 % 42 % 32 % 49 % Les habitudes financières de mon partenaire me frustrent 27 % 27 % 26 % 21 % 29 % 23 % 32 % Nous parlons d'améliorer notre situation financière, mais nous ne savons pas quoi faire ensuite 26 % 28 % 28 % 22 % 28 % 23 % 29 % Il n'a jamais été aussi stressant que maintenant de parler de nos finances avec mon partenaire 23 % 24 % 29 % 23 % 22 % 19 % 25 % Mon partenaire évite tout simplement de me parler de nos finances 20 % 24 % 21 % 20 % 22 % 15 % 18 % Les habitudes financières de mon partenaire ont un impact négatif sur mes sentiments envers lui/elle 15 % 16 % 13 % 10 % 17 % 13 % 17 % * Nota : Les données utilisées excluent les réponses « S. O. ».

À propos du Sondage RBC 2024 sur les relations et l'argent

Ces conclusions sont les résultats d'un sondage à l'échelle nationale demandé par RBC et réalisé du 21 au 26 juin 2024, auprès de 1 507 Canadiens âgés de 25 ans et plus, vivant en couple et membres du Forum Angus Reid. L'échantillon a été pondéré par genre et par région, conformément au dernier recensement. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur pour un échantillon aléatoire de cette taille est de plus ou moins 2,5 %, selon un niveau de confiance de 95 %.

