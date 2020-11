Appuyer le sport : détails du financement accordé au secteur du sport à même le Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport

GATINEAU, QC, le 27 nov. 2020 /CNW/ - Le sport et les loisirs sont indispensables pour assurer la santé et le bien-être de nos communautés. En effet, la participation sportive aide à améliorer la santé physique, mais aussi la santé mentale et la résilience. Cela est d'autant plus vrai durant la pandémie de COVID-19.

Il est donc important que les organismes sportifs aient accès à une aide financière pour composer avec les défis et les conséquences de la pandémie. Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé que 14 millions de dollars additionnels ont été mis à la disposition du secteur sportif -- en particulier les organismes sportifs régionaux et communautaires -- dans le cadre d'ententes bilatérales en vigueur avec les provinces et les territoires.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'aide de 72 millions de dollars consentie au sport amateur à même le Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport de Patrimoine canadien, aide qui avait été annoncée le 8 mai dernier.

Cette aide financière à court terme sera versée aux provinces et aux territoires, en plus des sommes qui leur ont déjà été accordées pour soutenir les organismes sportifs et les athlètes, et aussi pour maintenir le personnel en poste. Le financement d'urgence déjà alloué au secteur du sport comprend ce qui suit :

29,6 millions de dollars au Programme de soutien au sport pour les organismes nationaux de sport, les organismes nationaux de services multisports et les instituts canadiens de sport;

5 millions de dollars directement aux athlètes dans le cadre du Programme d'aide aux athlètes;

37,4 millions de dollars aux provinces et territoires pour soutenir les organismes provinciaux et territoriaux de sport.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra aux provinces et territoires d'étendre leur soutien aux petits organismes de loisirs. Elle contribuera aussi à la poursuite des activités des programmes de sport et de loisirs d'un bout à l'autre du pays.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'épauler la communauté sportive en ces temps difficiles. La collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, concrétisée par l'investissement ici annoncé, démontre à quel point tous les ordres de gouvernement sont déterminés à relever les défis sans précédent que pose la pandémie, et à faire en sorte que les organismes sportifs communautaires puissent traverser cette période incertaine. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« La reprise du Canada à la suite de la pandémie de COVID-19 reposera notamment sur une communauté sportive forte et résiliente. En plus de contribuer à notre santé collective, le secteur du sport et des loisirs stimule notre économie, emploie des Canadiens et Canadiennes, et nous aide à écrire l'histoire de notre pays. Le gouvernement fédéral est fier d'investir dans le sport et de soutenir des programmes importants qui ont une influence directe sur la santé physique et mentale de l'ensemble de la population canadienne. »



-- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport)



« La pandémie de COVID-19 a eu une grande incidence sur les organismes sportifs, qui sont importants pour nos communautés, notre qualité de vie et notre économie. Le financement supplémentaire du gouvernement du Canada aidera les organismes sportifs provinciaux et communautaires à continuer d'offrir aux Néo-Écossais la possibilité de s'entraîner et de jouer. »

-- L'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse

« Nous vivons une période imprévisible et sans précédent pour les athlètes amateurs et professionnels, les entraîneurs et les organismes sportifs. Le financement annoncé aujourd'hui est un premier pas important pour s'assurer que l'Ontario reçoit sa juste part de soutien afin d'aider les secteurs du sport et du loisir, et d'assurer la reprise économique de nos communautés. Notre gouvernement va continuer de mettre la santé et le bien-être des Ontariens en premier, tout en prenant les mesures nécessaires pour s'assurer que les gens de l'Ontario peuvent retourner au jeu en toute sécurité. »

-- L'honorable Lisa MacLeod, ministre des Industries du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture de l'Ontario

« Cette aide financière additionnelle est une excellente nouvelle pour le secteur du sport et du loisir au Yukon, particulièrement pour les organismes communautaires qui travaillent fort pour nous garder actifs et en sécurité durant cette pandémie. »

-- L'honorable John Streicker, ministre des Services aux collectivités du Yukon

Les faits en bref

Le 17 avril 2020, le premier ministre Trudeau a annoncé un investissement de 500 millions de dollars dans le nouveau Fonds d'urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport. Le Fonds est une mesure temporaire supplémentaire visant à soutenir financièrement les organismes œuvrant dans ces secteurs. Il s'ajoute aux mesures d'aide existantes du gouvernement relatives à la COVID-19 concernant les salaires et les coûts fixes des organismes.

L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport. Il porte à 86 millions de dollars l'investissement d'urgence total que le gouvernement du Canada accorde au secteur du sport en raison de la pandémie de COVID-19.

