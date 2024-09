AJAX, ON, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Marcher, courir, faire du vélo et faire du patin à roulettes deviendra beaucoup plus facile dans la ville d'Ajax grâce à deux investissements fédéraux. Le ministre Mark Holland et le maire Shaun Collier ont annoncé un financement conjoint d'environ 250 000 $ pour l'amélioration des réseaux de sentiers locaux.

Deux sentiers relient la promenade Dennis et l'avenue Hibbins à l'école publique Eagle Ridge dans le parc Forest Ridge. Au total, plus de 620 mètres ont été recouverts d'asphalte grâce à une partie de l'investissement annoncé aujourd'hui. Le revêtement a permis de rendre le sol plus uniforme et moins escarpé pour les piétons et les cyclistes, facilitant ainsi l'accès à l'école depuis les quartiers environnants, tout en améliorant la sécurité.

Les terres d'Annandale se trouvent à l'angle nord-est de la rue Church et de la rue Bayly. Le secteur sera réaménagé à des fins commerciales, mais une partie des terres sera protégée et retrouvera son état naturel. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'élaborer un plan et une conception détaillée d'un réseau de sentiers dans les zones écologiquement protégées des terres d'Annandale. Les plans comprendront le tracé des ruisseaux, l'examen des plaines inondables, les options d'itinéraires et de raccordements, ainsi que la relocalisation des ponts. Le nouveau réseau de sentiers sera relié à la gare GO d'Ajax et au Sentier transcanadien.

Citations

« Les réseaux de sentiers constituent un moyen sûr et abordable pour les personnes de se déplacer dans leur collectivité, en plus de favoriser la santé et le bien-être des résidents. Le transport actif est un élément important pour réduire les émissions de carbone et accroître la durabilité à l'échelle locale. Ces deux projets à Ajax s'inscrivent dans le cadre de l'engagement du gouvernement fédéral de bâtir des collectivités fortes et dynamiques où il fait bon vivre d'un océan à l'autre ».

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé et député d'Ajax, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement annoncé aujourd'hui est un excellent exemple de la façon dont les partenariats permettent d'améliorer les infrastructures de notre collectivité en pleine croissance. Les nouveaux sentiers du parc Forest Ridge permettront aux élèves de se rendre à l'école à pied, à vélo ou en patins à roulettes en toute sécurité, et le réseau de sentiers des terres d'Annandale permettra de relier un plus grand nombre de personnes à la gare GO d'Ajax, contribuant ainsi à réduire considérablement la circulation automobile dans ce secteur. »

Shaun Collier, maire de la Ville d'Ajax

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 110 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et la contribution de la Ville d' Ajax s'élève à 139 290 $.

s'élève à 139 290 $. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

À l'appui de la Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer des possibilités d'emploi, de renforcer l'économie, de favoriser des modes de vie plus sains, de veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et possibilités, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre des trois volets suivants : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé.

Nous acceptons actuellement les déclarations d'intérêt au titre des volets Ententes pour les régions métropolitaines et Financement de base. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected] ; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Devon Jarvis, Superviseure, Communications et Engagement, Ville d'Ajax, 905-409-1491, [email protected]