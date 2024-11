TORONTO, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Les femmes se heurtent encore à des problèmes persistants en matière d'équité salariale, à une sous-représentation dans les emplois bien rémunérés, à une charge disproportionnée de responsabilités liées à la prestation de soins et à un manque de possibilités d'avancement professionnel. Ouvrir les perspectives économiques des femmes et leur accès à des postes de décision favorisera la prospérité et la résilience économiques pour tout le monde au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi d'une somme pouvant atteindre 100 millions de dollars à la réalisation de 163 projets visant à améliorer les perspectives économiques et de leadership des femmes dans l'ensemble du Canada.

Cette aide financière permettra de lever les obstacles systémiques qui entravent la participation des femmes à l'économie et nuisent à leur réussite dans ce domaine. Au nombre de ces obstacles, signalons le harcèlement, la discrimination, l'accès limité à des mentors et aux réseaux, et le manque de flexibilité des conditions de travail. Les projets feront progresser l'égalité des genres par un ou plusieurs des moyens suivants :

Changer les normes et les attitudes relativement au genre en s'efforçant de modifier les croyances, les préjugés et les stéréotypes fondés sur le genre et d'autres facteurs identitaires.

relativement au genre en s'efforçant de modifier les croyances, les préjugés et les stéréotypes fondés sur le genre et d'autres facteurs identitaires. Soutenir les changements au niveau de l'autorité, des voix à la table et du pouvoir de décision en tentant de remédier aux déséquilibres de pouvoir pour que les femmes participent au dialogue et à la recherche de solutions.

en tentant de remédier aux déséquilibres de pouvoir pour que les femmes participent au dialogue et à la recherche de solutions. Développer les réseaux et la collaboration en construisant et renforçant les partenariats pour travailler entre les secteurs et briser les silos.

en construisant et renforçant les partenariats pour travailler entre les secteurs et briser les silos. Favoriser un partage plus efficace et équitable des ressources en partageant, en mobilisant et en redistribuant les ressources afin de soutenir l'égalité.

en partageant, en mobilisant et en redistribuant les ressources afin de soutenir l'égalité. Modifier les politiques et les pratiques en créant, en modifiant ou en supprimant des politiques et des pratiques afin de contrer le sexisme et les autres obstacles à l'égalité.

Ce financement s'inscrit dans la mission de Femmes et Égalité des genres Canada, qui est de faire avancer l'égalité en ce qui concerne le sexe, l'orientation sexuelle et l'identité de genre ou l'expression de genre par l'inclusion des personnes de tous les genres, y compris les femmes, à la vie économique, sociale et politique du Canada.

Citations

« Plusieurs femmes font encore face à des défis comme la responsabilité de prodiguer des soins, négocier avec l'iniquité salariale et la difficulté d'accéder aux postes de direction. Ces barrières limitent de façon disproportionnée les communautés racialisées et sous-représentées. C'est pourquoi cet investissement de 100 millions de dollars pour soutenir 163 projets permet d'offrir des occasions de mentorat, d'arrangements flexibles pour le travail, et des voies d'accès à des carrières qui augmenteront la participation des femmes à la vie économique. C'est l'engagement de notre gouvernement d'éliminer les barrières systémiques et de refléter ainsi notre croyance que toutes les femmes méritent la chance de s'épanouir et de diriger. Lorsque les femmes ont les occasions dont elles ont besoin pour connaître le succès, les familles et les communautés sont plus fortes. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Ce financement consiste à débloquer le potentiel, lorsque les femmes s'épanouissent, le Canada s'épanouit. Malgré les progrès, trop de femmes font toujours face à des iniquités salariales, des barrières pour exercer leur influence, et subissent le poids de la responsabilité de prodiguer des soins qui limitent leur chance de succès. Ces projets vont permettre d'éliminer les barrières systémiques et de jeter de nouvelles bases pour permettre aux femmes de s'épanouir, d'exercer leur influence et de connaître le succès. Ensemble, nous créons un futur plus inclusif et prospère pour tout le monde au Canada. »

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Cette annonce est une étape essentielle vers l'élimination des barrières qui continuent de retenir les femmes vers l'arrière, de l'iniquité salariale jusqu'à la sous-représentation dans les postes de décision et bien rémunérés. Ces projets permettront d'offrir de nouvelles chances en soutenant le mentorat, des arrangements d'horaire de travail flexibles, et des voies pour une carrière inclusive. Ils mettront au défi des normes dépassées et donneront aux femmes une voix dans les prises de décision au sujet de notre futur. Quand les femmes connaissent le succès, les familles, les communautés et notre pays tout entier devient plus fort et plus résilient. »

Julie Dzerowicz, députée de Davenport

Les faits en bref

Les salaires des femmes ont augmenté régulièrement depuis les années 1990, mais les disparités persistent. En 2023, au Canada , les femmes ont gagné 0,88 cent pour chaque dollar gagné par les hommes, ce qui représente un écart de 12 %. L'écart salarial est plus important pour les femmes racialisées, autochtones et immigrées.

, les femmes ont gagné pour chaque dollar gagné par les hommes, ce qui représente un écart de 12 %. L'écart salarial est plus important pour les femmes racialisées, autochtones et immigrées. Les femmes n'occupent que 30 % des postes de haute direction et 35 % des autres postes de direction.

En 2020, les femmes ne détenaient majoritairement que 17 % des petites et moyennes entreprises.

La participation des femmes au marché du travail a atteint un niveau record de 85,7 % en juillet 2023, mais les femmes occupent surtout des emplois à faible revenu - 28,2 % des femmes travaillent dans les cinq professions les moins bien rémunérées.

