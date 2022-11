Le fait de s'attaquer aux facteurs de risque communs des maladies chroniques contribuera à améliorer la santé et la qualité de vie.

KINGSTON, ON, le 24 nov. 2022 /CNW/ - L'activité physique, une saine alimentation et l'abandon du tabagisme peuvent aider à améliorer notre santé, notre bien-être et notre qualité de vie, ainsi qu'à réduire le risque de maladies chroniques. Il est important que toutes les personnes vivant au Canada, en particulier celles qui sont marginalisées sur les plans social et économique, bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour adopter et maintenir des comportements sains.

Aujourd'hui, Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 950 000 $ pour un projet à Kingston, en Ontario. L'investissement a pour but d'améliorer la santé et le bien-être des Canadiennes et Canadiens âgés à faible revenu qui vivent dans l'Est de l'Ontario.

Le financement sera attribué à Technology Evaluation in the Elderly pour le projet « AVOID Frailty: Community Empowered Healthy Aging ». Le projet vise à augmenter l'activité physique et à améliorer la nutrition chez les adultes âgés à faible revenu (65 ans et plus) qui résident dans les régions de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington (KFLA). L'objectif de l'intervention consiste à encourager un changement positif de comportement en matière de santé par le biais d'une approche interactive qui comprend l'éducation, une base de données de ressources, et l'autosurveillance. Les Canadiennes et Canadiens âgés seront activement impliqués afin de mieux comprendre leurs besoins et d'identifier les obstacles et les facteurs favorables aux comportements sains en vue de mettre en œuvre des solutions possibles pour contrer la mauvaise alimentation et l'inactivité physique.

Le gouvernement du Canada poursuivra sa collaboration avec les partenaires communautaires afin de veiller à ce que tous les Canadiennes et Canadiens puissent mener une vie saine.

« Notre gouvernement est résolu à améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens, y compris les personnes âgées. Par l'entremise du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés, nous continuons d'appuyer les partenaires et les intervenants qui travaillent à réduire le risque de maladies chroniques. Le financement accordé à Technology Evaluation in the Elderly Network aidera les Canadiens âgés vivant dans l'Est de l'Ontario à mener une vie plus saine. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« En promouvant des comportements sains comme l'activité physique, une saine alimentation et le fait de ne pas fumer, nous aidons les Canadiennes et Canadiens à devenir plus actifs et à manger des aliments sains, ce qui se traduit par une vie plus saine. Cette intervention tentera d'atteindre la majorité de la population à faible revenu d'adultes âgés vivant dans la région de la KFLA. De concert avec nos partenaires, nous voulons obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour tous les Canadiens et Canadiennes. »

Mark Gerretsen

Député, Kingston et les Îles

La recherche montre que 44 % des adultes au Canada vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie du cœur, l'hypertension, le cancer ou le diabète.

vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie du cœur, l'hypertension, le cancer ou le diabète. Les taux d'obésité ont lentement augmenté au cours des 20 dernières années, tant chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes, tandis que l'activité physique et la consommation de fruits et de légumes ont diminué.

Le financement annoncé aujourd'hui est distribué par le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de la santé publique du Canada , qui soutient des projets visant à réduire le risque de maladies chroniques chez les Canadiens par des mesures relatives aux facteurs de risque modifiables courants, soit la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique.

