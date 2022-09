Le fait de s'attaquer aux facteurs de risque communs des maladies chroniques contribuera à améliorer la santé et la qualité de vie.

HAMILTON, ON, le 6 sept. 2022 /CNW/ - L'activité physique, une saine alimentation et l'abandon du tabagisme peuvent aider à améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des Canadiens, ainsi qu'à réduire le risque de maladies chroniques. Il importe que toute personne au Canada, en particulier parmi les plus marginalisées socialement et économiquement, obtienne le soutien nécessaire à l'adoption et au maintien de comportements sains.

Aujourd'hui, Chad Collins, député d'Hamilton East--Stoney Creek, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de plus de 870 000 $ pour appuyer un projet à Hamilton, en Ontario. L'investissement sera axé sur les facteurs de risque associés à une mauvaise alimentation et à l'inactivité physique chez les populations prioritaires, notamment les nouveaux arrivants. L'objectif est de concevoir une intervention qui contribuera à l'adoption de comportements sains pour prévenir le diabète de type 2.

Le financement octroyé à l'Université McMaster pour son projet « SCORE! Strengthening Community Roots: Anchoring Newcomers and Sustainability ». Le projet vise à favoriser un mode de vie actif et sain afin de prévenir le diabète de type 2 chez les nouveaux immigrants d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. L'objectif est de susciter l'amour du plein air, du jardinage et de la randonnée au sein de ces communautés, ainsi que d'établir des partenariats entre les familles, les écoles, les établissements de soins de santé et les organismes locaux.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec des partenaires communautaires pour que toute la population canadienne soit en mesure de vivre en santé.

« Notre gouvernement est résolu à améliorer la santé et la qualité de vie de toutes les personnes vivant au Canada. Avec l'Université McMaster, nous contribuons à assurer une vie plus active et plus saine pour toute la population. Au moyen du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés, nous continuons d'appuyer des partenaires et des intervenants pour contribuer à réduire le risque de maladies chroniques, comme le diabète. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« En faisant la promotion de l'activité physique, d'une saine alimentation, de la prévention et de l'abandon du tabagisme, nous aidons les personnes vivant au Canada à devenir plus actives et à manger des aliments sains, ce qui mène à des vies plus saines. Cela est particulièrement important pour les personnes qui font face à des iniquités en matière de santé. Avec nos partenaires, nous visons à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour toutes les personnes vivant au Canada grâce à ces initiatives et projets communautaires. »

Chad Collins

Député, Hamilton East--Stoney Creek



« Nous sommes ravis de travailler sur ce projet qui croise l'équité en santé avec la santé publique, et qui a le potentiel d'aider les familles de nouveaux arrivants à optimiser les trajectoires en santé de leurs enfants. SCORE ! cherche à concevoir et à évaluer conjointement des interventions de vie active saine, tout en faisant la promotion d'une santé mentale et d'un bien-être optimaux. »

Sonia Anand

Professeure de médecine et d'épidémiologie, Université McMaster, Hamilton (Ontario)

La recherche montre que 44 % des adultes au Canada vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie du cœur, l'hypertension, le cancer ou le diabète.

vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie du cœur, l'hypertension, le cancer ou le diabète. Les taux d'obésité ont lentement augmenté au cours des 20 dernières années, tant chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes, et l'activité physique et la consommation de fruits et de légumes ont diminué.

Le financement annoncé aujourd'hui est distribué par le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de la santé publique du Canada , qui soutient des projets visant à réduire le risque de maladies chroniques chez les Canadiens par des mesures relatives aux facteurs de risque modifiables courants, soit la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique.

