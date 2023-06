Financement des universités - Pas de liberté académique sans autonomie financière

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - Les universités doivent cesser de dépendre des dons privés ou des contributions des entreprises. C'est l'un des messages cruciaux portés par la CSN à l'occasion de la consultation gouvernementale afin de revoir la Politique québécoise de financement des universités. La CSN estime qu'une hausse du financement public des universités et une révision des conditions s'y rattachant sont impératives pour assurer la mission de ces organisations essentielles au bien commun. « Pour la CSN, un financement stable et une réelle autonomie financière sont incontournables si le gouvernement tient véritablement au principe de liberté académique », rappelle Caroline Senneville, présidente de la CSN.

La CSN estime que trop de financement conditionnel est calculé à partir de la population étudiante à temps plein (alors qu'un tiers de la population étudiante est à temps partiel) ou sur des partenariats avec le privé. La fluctuation annuelle des budgets empêche les universités de prévoir et d'engager les meilleures ressources.

La CSN souligne par ailleurs l'iniquité envers les universités francophones au Québec. Les universités anglophones obtiennent 47 % des dons philanthropiques et accueillent 43 % des étudiantes et des étudiants étrangers, alors qu'elles représentent seulement 25 % de la population étudiante au Québec. « Le gouvernement doit en faire plus pour l'ensemble du réseau universitaire en portant une attention particulière aux universités francophones, nommément au réseau de l'Université du Québec qui est essentiel pour l'accès aux études supérieures de plusieurs Québécoises et Québécois, notamment en région », ajoute la présidente de la CSN.

Les universités ne sont pas au service des entreprises

La CSN et ses fédérations s'inquiètent également des attentes formulées par le gouvernement à l'égard des universités pour répondre aux besoins des entreprises.

Selon le gouvernement, la politique vise notamment à « améliorer la contribution des établissements universitaires aux enjeux de main-d'œuvre dans les secteurs stratégiques pour l'économie québécoise » et « à renforcer la capacité des établissements de valoriser, sur le plan économique, la recherche et l'innovation. »

« Les universités ne sont pas des usines à fabriquer des travailleuses et des travailleurs pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Détourner les missions fondamentales de ces institutions du savoir en les assujettissant aux besoins du marché du travail ne fait que nous appauvrir collectivement, à long terme », met en garde Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN et responsable du regroupement université.

L'enseignement supérieur est un service public reposant sur les principes d'accessibilité, d'autonomie et d'indépendance propres à la création et à la transmission du savoir ainsi qu'au développement de l'esprit critique.

Gratuité scolaire

Le Québec doit se doter d'une politique sur les droits de scolarité fondée sur le principe de la gratuité scolaire, et ce, à tous les ordres d'enseignement. Cela diminuerait d'autant la trop grande dépendance financière des universités avec le nombre d'inscrits à temps plein chaque année.

« Alors que de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants choisissent de délaisser leurs études pour aller sur le marché du travail, il faut plus que jamais assurer une plus grande accessibilité aux études supérieures, notamment à l'université. Un des leviers les plus puissants pour y parvenir demeure la gratuité scolaire, insiste Danny Roy, président de la Fédération des professionnèles-CSN. Contrairement à certaines idées souvent véhiculées, la gratuité de l'enseignement universitaire n'est ni marginale ni utopique, comme en témoigne son application dans les pays scandinaves. De plus, la gratuité permettrait de répondre aux objectifs que s'est fixés la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, comme celui d'augmenter le taux de diplomation et surtout, le nombre d'inscriptions qui est en chute libre, notamment dans le réseau UQ. »

Les moyens de nos ambitions

« Avec un financement insuffisant et instable d'une année à l'autre, les universités sont incapables de conserver leur personnel de soutien qui joue pourtant un rôle essentiel. Dans les universités comme dans l'ensemble du réseau de l'enseignement supérieur, les défis de recrutement et de rétention du personnel de soutien sont importants. Afin d'être en mesure de répondre adéquatement à cet enjeu, il faut offrir des conditions de travail et des conditions salariales attractives. Pour y arriver, il faut s'assurer que les universités obtiennent enfin un financement public, stable, prévisible et à la hauteur des besoins », martèle Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

Des solutions novatrices

Dans son mémoire, la CSN fournit à la ministre de nombreuses solutions pour rajuster le tir, pour soutenir un réinvestissement public et pérenne des universités et pour accroître l'accessibilité aux études.

Le mémoire contient 20 recommandations, dont la fin de la déréglementation des frais pour les personnes étudiantes étrangères, l'ajustement à la hausse du financement global et des sommes reliées à celles qui s'inscrivent à temps partiel ou encore la hausse du financement pour la recherche et la création, notamment pour la recherche en français.

Mémoire disponible sur demande.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise.

