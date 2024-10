CALGARY, TERRITOIRE DU TRAITÉ 7, AB, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Les écoles sont souvent la pierre angulaire des communautés des Premières Nations, car elles offrent aux élèves un lieu sûr pour apprendre et grandir, et servent de lieu de rassemblement pour les événements communautaires et les activités culturelles. Le chef Troy Knowlton, les dirigeants de la Piikani Nation, la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, et la société du conseil scolaire de Peigan ont annoncé aujourd'hui la construction et l'amélioration d'établissements scolaires dans la Piikani Nation, afin que les jeunes disposent des outils dont ils ont besoin pour apprendre.

La ministre Hajdu et les dirigeants de la communauté ont annoncé aujourd'hui le financement de la nouvelle école qui sera construite dans la Première Nation. Cette nouvelle école permettra à 600 élèves, de la maternelle à la douzième année, d'apprendre, de grandir et de tisser des liens.

L'école actuelle a été construite il y a plus de 60 ans et certaines parties de l'établissement vieillissant ne peuvent plus être réparées. Ce projet réaffirme le travail continu du gouvernement du Canada pour soutenir les infrastructures essentielles dans les communautés autochtones et pour veiller à ce que tous les enfants des réserves aient accès à une éducation de haute qualité, adaptée à leur culture.

Grâce à un investissement de Services aux Autochtones Canada, la nouvelle école permettra aux élèves qui vont à l'école en dehors de la réserve d'accéder à un enseignement adapté à leur culture, avec des programmes typiquement Pieds-Noirs, et offrira des espaces qui répondront mieux aux besoins de la communauté et de ses jeunes.

Citations

« Ce projet représente l'engagement de la Piikani Nation envers ses jeunes et les générations futures. Investir dans l'éducation, c'est investir dans le potentiel de chaque enfant. J'ai hâte de voir l'achèvement de l'école et la réussite des élèves. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Aujourd'hui est un jour monumental dans l'histoire de notre Piikani Nation. L'annonce de la construction de notre nouvelle école est le résultat des efforts cumulés de personnes dévouées qui avaient un rêve et la détermination d'en faire une réalité. Je suis honoré d'avoir pu jouer un rôle dans ce processus. Ce projet stimulera l'économie de la Peigan Nation, en créant des emplois et des débouchés pour tous mes concitoyens. Cette école offrira également à nos élèves de grandes possibilités d'apprentissage dans un établissement moderne doté de toutes les commodités nécessaires à un avenir prometteur. »

Troy Knowlton

Chef de Piikani Nation

« Nous, les administrateurs de la société du conseil scolaire de Peigan, sommes ravis pour les générations futures d'enfants de la Piikani Nation et pour tous les élèves qui fréquentent les écoles de la Piikani Nation sur le campus. Je tiens à remercier tout particulièrement le groupe de travail technique pour le travail acharné qu'il a accompli afin de rendre ce rêve possible. Je souhaite également exprimer ma plus grande gratitude à la communauté qui a soutenu cette initiative, ainsi qu'aux anciens et actuels administrateurs de la société du conseil scolaire de Peigan et au chef et au conseil de la Piikani Nation. »

Dr Beatrice Little Mustache

Présidente de la société du conseil scolaire de Peigan

« L'éducation a toujours été importante pour le mode de vie des Piikani, dans le passé comme dans le présent et dans l'avenir. Cette nouvelle école permettra d'éduquer nos enfants et notre communauté. Elle offrira également des débouchés aux personnes que nous servons, avec des emplois à court terme dans la construction et des emplois à long terme dans le domaine de l'éducation, pour ceux qui souhaitent faire carrière en tant qu'éducateurs ou personnel de soutien.

Nous avions une vision qui a commencé par une étude de faisabilité réalisée il y a de nombreuses années, sachant que notre communauté souhaitait une nouvelle école moderne. Grâce au travail acharné, au dévouement et à la persévérance de nos efforts éducatifs et politiques, ce rêve est devenu réalité. C'est une réussite que nous pouvons célébrer ensemble.

Le design et le concept de la nouvelle école seront le point central de l'éducation et de la communauté pour les années à venir. Elle jouera également un rôle important dans la fondation de la Piikani Nation. C'est une victoire pour la Piikani Nation, mais surtout une victoire pour les enfants et les générations futures. Nous le disons toujours : Nos enfants sont notre avenir. »

Wesley Crow Shoe

Conseiller de Piikani Nation et administrateur de la société du conseil scolaire de Peigan

Faits en bref

Piikani Nation est située à 60 km à l'ouest de la ville de Lethbridge et fait partie du Traité 7.

et fait partie du Traité 7. Elle compte environ 3 800 membres inscrits, dont 60 % vivent dans la réserve.

La planification de la nouvelle école a commencé en 2017.

Depuis 2016 et jusqu'au 30 juin 2024, SAC a investi 2,18 milliards de dollars de fonds ciblés pour soutenir 320 projets d'infrastructures scolaires. Ces projets aboutiront à la construction ou à la rénovation de 232 écoles bénéficiant à environ 38 000 élèves, dont 150 sont achevées.

