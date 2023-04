Financement d'entreprises au stade de l'amorçage - Appui de 3 M$ à Front Row Ventures pour soutenir la relève en entrepreneuriat technologique et en capital de risque

QUÉBEC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie un prêt d'un montant maximal de 3 millions de dollars à Front Row Ventures (FRV) pour lui permettre d'assurer la continuité et la croissance de son programme de formation en capital de risque tout en augmentant le financement d'entreprises en amorçage. La contribution financière provient du Fonds du développement économique, géré par Investissement Québec, et s'inscrit dans les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

FRV offre un programme de formation privée unique au Québec qui comporte deux volets, l'un théorique et l'autre pratique. Les participants, accompagnés par un réseau de mentors issus de l'écosystème canadien du capital de risque et par l'équipe de gestion de FRV, investissent dans des entreprises au stade de l'amorçage, fondées par des étudiants universitaires ou de jeunes diplômés.

Grâce au prêt gouvernemental, combiné à la contribution d'autres investisseurs clés de l'écosystème, les participants pourront réaliser des investissements à perspective de rendement dans de jeunes pousses technologiques. Ce processus complet leur permettra d'acquérir de l'expérience d'investissement en capital de risque tout en prenant part au développement et à la promotion de l'entrepreneuriat dans le milieu universitaire.

« Investir en capital de risque est essentiel pour développer nos jeunes pousses et nos entreprises innovantes. Avec le soutien offert à Front Row Ventures, on s'assure de bien outiller la nouvelle génération d'investisseurs et de former la relève. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Investir dans le talent étudiant, c'est croire en son potentiel dans toutes les sphères de la société. Notre capacité à former et à soutenir la relève en entrepreneuriat technologique et en capital de risque permettra au Québec de continuer à innover et à financer les prochaines entreprises qui façonneront l'économie de demain. Nous sommes fiers d'être devenus une force nourricière de l'écosystème technologique et de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec pour amplifier notre portée au cours des années à venir. »

Emmanuelle Coppinger, directrice générale de Front Row Ventures

Fondée en 2017 par trois étudiants québécois, FRV est une personne morale sans but lucratif ayant pour mission de former la prochaine génération de talents technologiques en enseignant les fondements du capital de risque dans les écosystèmes universitaires et en soutenant les entrepreneurs étudiants par des investissements.

Avec un nouveau fonds d'investissement pancanadien d'une taille cible de 5 millions de dollars, FRV prévoit réaliser des investissements initiaux variant de 25 000 $ à 50 000 $ dans 55 entreprises technologiques en phase d'amorçage et des réinvestissements d'environ 100 000 $ dans les plus prometteuses d'entre elles. La mise en place d'une structure de financement autonome lui permettra notamment d'augmenter le nombre d'étudiants formés annuellement et d'amplifier sa portée sur l'écosystème.

La contribution financière du gouvernement à FRV est assortie d'une clause Québec qui assurera la réalisation de plusieurs investissements au Québec, soit dans des entreprises basées ici ou mises en place par des étudiants ou de récents diplômés d'universités québécoises.

Depuis ses débuts, l'organisation a réalisé 24 investissements au Québec et formé plus de 200 étudiants, issus notamment de l'Université du Québec à Montréal, de l'École de technologie supérieure, de Polytechnique Montréal, de HEC Montréal, de l'Université de Montréal, de l'Université McGill, de l'Université Concordia, de l'Université Laval et de l'Université de Sherbrooke .

et de l'Université de . La SQRI2 propose une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Plus de 7,5 milliards de dollars seront investis d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

