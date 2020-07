OTTAWA, ON, le 21 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est toujours déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Il sera plus important que jamais d'honorer cet engagement maintenant que nous nous préparons à rouvrir l'économie et à planifier notre reprise pour l'après-COVID-19.

Le ministre des Ressources du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui le nom des cinq finalistes du défi Plein potentiel d'Impact Canada d'une valeur de 4,5 millions de dollars, qui vise à accélérer, dans le secteur des batteries, le développement de technologies propres novatrices susceptibles de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre.

Chacun des finalistes pourrait recevoir jusqu'à 700 000 $ pour mettre au point son prototype de batterie. L'entreprise qui sera l'auteure de la percée la plus prometteuse recevra le grand prix de 1 million de dollars. Les finalistes sont les suivants :



Agora Energy Technologies Ltd. (site en anglais), de Vancouver (Colombie-Britannique) - développer une technologie de batterie longue durée sans métal qui réutilise le CO 2 pour stocker et générer de l'électricité.

(Colombie-Britannique) - développer une technologie de batterie longue durée sans métal qui réutilise le CO pour stocker et générer de l'électricité. Calogy Solutions, de Sherbrooke (Québec) - mettre au point une technologie de gestion thermique haute performance qui améliorera la performance des batteries de véhicules électriques par temps froid.

(Québec) - mettre au point une technologie de gestion thermique haute performance qui améliorera la performance des batteries de véhicules électriques par temps froid. e-Zinc (site en anglais), de Toronto ( Ontario ) - développer une solution de stockage d'énergie longue durée et à faible coût à base de zinc, qui est à la fois résistante au feu et facile à recycler.

( ) - développer une solution de stockage d'énergie longue durée et à faible coût à base de zinc, qui est à la fois résistante au feu et facile à recycler. G-Batteries (site en anglais), d' Ottawa ( Ontario ) - révolutionner une étape clé du procédé de fabrication, ce qui aura pour effet de réduire considérablement les coûts et d'améliorer la performance des batteries de véhicules électriques et d'autres batteries au lithium-ion.

( ) - révolutionner une étape clé du procédé de fabrication, ce qui aura pour effet de réduire considérablement les coûts et d'améliorer la performance des batteries de véhicules électriques et d'autres batteries au lithium-ion. Salient Energy (site en anglais), de Dartmouth (Nouvelle-Écosse) - mettre au point une batterie au zinc-ion qui est prête pour la production en usine, moins coûteuse, plus sûre et plus durable que les batteries au lithium-ion pour le stockage d'énergie.

Le secteur mondial des batteries, d'une valeur de 23 milliards de dollars aujourd'hui, devrait croître pour atteindre une valeur de plus de 90 milliards dans la prochaine décennie, créant un important débouché économique pour le Canada dans la chaîne de valeur des batteries. Cette croissance est en grande partie attribuable à l'augmentation du nombre de véhicules électriques, qui devrait être supérieur à 130 millions d'ici 2030, de même qu'à l'utilisation croissante de technologies de stockage pour intégrer des sources d'énergie renouvelable au réseau électrique.

Le défi Plein potentiel est l'un des six défis sur les technologies propres de l'Initiative Impact Canada. Ces défis ont été conçus dans le but d'inciter des esprits innovateurs à proposer des solutions originales, axées sur les technologies propres. Ressources naturelles Canada investit donc 75 millions de dollars sur quatre ans dans les défis Femmes en tech propres, Visez haut!, Branchés sur l'avenir, À tout casser, Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel et Plein potentiel.

Citations

« Ces finalistes illustrent bien la créativité des Canadiennes et des Canadiens sur le plan technologique. À titre de champion d'Impact Canada au sein du gouvernement fédéral, je suis fier du travail ingénieux que nous effectuons au pays, qui aura de véritables retombées pour notre économie et l'environnement. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Président, Conseil privé de la Reine pour le Canada

« Le développement d'une nouvelle technologie de batteries permet de créer des emplois bien rémunérés et de réduire les émissions. Ces finalistes nous aideront à intégrer davantage de sources d'énergie renouvelable à nos réseaux et à rendre les véhicules électriques plus accessibles pour mener les gens là où ils doivent aller. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« En tant que collaborateur du défi Plein potentiel, l'organisme Propulsion Québec est fier de voir des entreprises innovantes et prometteuses travailler à de nouvelles technologies qui profiteront à toute la chaîne de valeur des batteries au Canada. De telles innovations nous permettront d'accélérer l'électrification de l'économie et nous aideront certainement à combattre les changements climatiques. »

Sarah Houde

Présidente-directrice générale, Propulsion Québec

« InnovÉÉ était partenaire de la première heure et a appuyé avec enthousiasme le défi Plein potentiel initié par Ressources naturelles Canada, car nous considérons que le secteur des technologies de batteries est une filière hautement stratégique pour le Québec et le Canada en général. Ce concours est donc parfaitement aligné avec notre mission, qui consiste à soutenir le développement et le financement de projets collaboratifs en lien avec l'industrie électrique, les réseaux intelligents, l'électrification des transports, les véhicules et systèmes de transport intelligents par la mise en commun d'expertises et de ressources des partenaires industriels et des établissements de recherche. D'ailleurs, nous finançons actuellement plusieurs projets en lien avec cette filière porteuse. »

André St-Pierre, directeur général

InnovÉÉ - Innovation en énergie électrique

Impact Canada



