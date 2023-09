Fin du lock-out chez Produits forestiers Résolu : les employé-es adoptent une entente de principe

ALMA, QC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs de l'usine de papier Produits forestiers Résolu (PFR) d'Alma viennent d'adopter à 81 % une entente de principe qui met fin à plus de deux mois de lock-out.

« Les parties ont chacun fait un bout de chemin. Comme nous le réclamions, en plus des gains salariaux, nous avons réalisé des avancées en matière de conciliation travail et vie personnelle », se réjouit le vice-président du Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d'Alma inc. (SNTTPP d'Alma), Daniel Bilodeau. « Ce lock-out est devenu une grande source de mobilisation et d'entraide entre les travailleuses et les travailleurs », ajoute M. Bilodeau.

« Nous avons réussi à sortir du carcan imposé depuis le début de la négociation. Nous avons obtenu un règlement qui répond aux attentes des membres du Syndicat et qui est adapté à la réalité économique actuelle. Il faut saluer le courage et la ténacité des employé-es de PFR », affirme Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

« Je tiens à féliciter l'ensemble des travailleuses et des travailleurs pour leur combativité. Tout au long du conflit, ils ont aussi multiplié les actions bénévoles pour soutenir la population, notamment en donnant un coup de main à différents festivals de la région. Ce conflit constitue un exemple de l'importance de notre solidarité régionale », explique la présidente du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN, Manon Tremblay.

« Pour la CSN, cette lutte exemplaire est la preuve encore une fois que la solidarité des membres et la persévérance peuvent faire toute une différence lorsque que l'on prend le temps de négocier, malgré l'imposition d'un lock-out », conclut Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À propos

Le Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d'Alma inc. (SNTTPP d'Alma) est membre de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui compte plus de 30 000 membres de toutes les régions du Québec. Il est également affilié au Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN, qui regroupe plus de 140 syndicats et 15 000 membres sur tout le territoire, ainsi qu'à la CSN qui elle, compte plus de 330 000 membres.

SOURCE CSN

Renseignements: Julie Mercier, Service des communications de la CSN, téléphone : 514 598-2238, [email protected]