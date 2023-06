ST. STEPHEN, NB, le 29 juin 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est heureuse d'annoncer la fin des travaux essentiels d'amélioration des infrastructures qui avaient été amorcés en juillet dernier au point d'entrée du pont Ferry Point, à St. Stephen (Nouveau-Brunswick).

Les trois anciennes voies d'inspection primaire et leurs guérites ont été remplacées par deux voies d'inspection primaire améliorées, munies de guérites modernes, et une aire de stationnement améliorée. Les nouvelles voies permettront aux agents de l'ASFC d'assurer un traitement plus sécuritaire et plus efficace, et amélioreront la circulation.

Les améliorations étaient essentielles pour assurer la sécurité et la fluidité du passage à la frontière des voyageurs qui cherchent à entrer au Canada. Elles contribuent également à réduire l'empreinte carbone de l'ASFC.

L'ASFC reconnaît que les interruptions de service à la frontière ont des répercussions tant sur les voyageurs que sur l'industrie. Nous remercions les voyageurs de la patience et de la compréhension dont ils ont fait preuve pendant la réalisation de ces importants travaux de construction.

Pendant les périodes de pointe pour les voyages, en particulier lors des congés à venir de la fête du Canada et du 4 juillet, les voyageurs sont invités à vérifier les temps d'attente à la frontière et à planifier leurs déplacements en conséquence.

Faits en bref

La région de St. Stephen compte trois points d'entrée :

compte trois points d'entrée : St. Stephen (pont Ferry Point);

(pont Ferry Point);

St. Stephen (3 e pont);

(3 pont);

Milltown .





. Le point d'entrée du pont Ferry Point à St. Stephen a été construit en 1978. La dernière rénovation des guérites d'inspection primaire remontait à 1995.





a été construit en 1978. La dernière rénovation des guérites d'inspection primaire remontait à 1995. Du 1 er janvier au 31 mai 2023, un total de 101 998 véhicules et 158 345 voyageurs sont entrés au Canada par le point d'entrée du pont Ferry Point.





janvier au 31 mai 2023, un total de 101 998 véhicules et 158 345 voyageurs sont entrés au par le point d'entrée du pont Ferry Point. Le point d'entrée a traité au total 177 021 véhicules et 281 050 voyageurs en 2022, ainsi que 32 642 véhicules et 44 178 voyageurs en 2021.

