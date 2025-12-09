Les opérations d'Air Transat reprennent à la normale

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Air Transat a conclu une entente de principe avec le syndicat représentant ses pilotes en vue du renouvellement de leur convention collective. Cette entente, qui marque une étape importante dans le processus, écarte le risque de grève et permet désormais à sa clientèle de voyager en toute tranquillité. Elle sera soumise à la ratification des membres dans les prochains jours.

« Nous sommes satisfaits d'avoir enfin conclu une entente de principe avec le syndicat représentant nos pilotes, marquant une refonte complète de leur convention collective. Nous aurions grandement préféré éviter la menace de grève qui nous a contraint à modifier nos opérations. Nous sommes conscients que cette période a engendré une forte incertitude et nous présentons nos plus sincères excuses à nos clients, dont les vols ont été perturbés ces derniers jours. Notre priorité est désormais de rétablir rapidement nos opérations et de répondre à notre engagement, soit d'offrir un service à la hauteur de nos standards », affirme Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

