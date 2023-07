Fin de la grève pour les employé-es de l'entretien du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

MONTRÉAL, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale aujourd'hui, les membres du Syndicat de l'entretien du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN ont adopté à 83 % l'entente de principe qui leur était présentée. Pour ce groupe, la grève est ainsi levée et les employé-es retourneront travailler dès lundi matin.

De son côté, le syndicat des employé-es de bureau n'a pas abouti à une entente de principe lors de la dernière ronde de négociation tenue hier soir. À présent, leur objectif est de continuer à tout mettre en œuvre pour atteindre également cet objectif. Ce groupe poursuit ainsi la grève.

Selon Patrick Chartrand, président du syndicat de l'entretien, « le but était d'aller chercher le meilleur contrat de travail possible pour nos membres et c'est ce que nous avons obtenu. Nous demeurons solidaires à la cause de nos collègues qui travaillent dans les bureaux. »

En effet, la nouvelle convention collective des travailleuses et travailleurs de l'entretien prévoit des augmentations de salaire totalisant 26 % sur neuf ans et inclut une rétroactivité remontant à 2021. La garantie de semaines travaillées des employé-es saisonniers et l'assurance que ces derniers soient rappelés au travail sont des gains importants de l'entente de principe adoptée aujourd'hui. Les conditions de retour au travail sont également nettement améliorées.

« Je suis fier de la mobilisation de nos membres. Nous nous sommes battus ensemble, jusqu'au bout. Nous rentrerons la tête haute au travail. Et enfin, nous pourrons accueillir dignement les familles endeuillées. Nous avons obtenu des améliorations notables par rapport à ce que la direction voulait nous imposer. Je remercie toutes et tous les camarades du fond du cœur pour la bataille qu'ils ont menée », affirme avec émotion Patrick Chartrand.

« Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont travaillé très fort pour l'obtention de meilleures conditions de travail. La mobilisation a été exceptionnelle. Soyez fiers de vous et des gains remportés ! Nous demeurons à vos côtés pour la suite des choses et nous vous souhaitons un bon retour au travail », s'est exprimée directement aux membres Linda Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

Caroline Senneville, présidente de la CSN, a également exprimé son appui aux travailleuses et aux travailleurs du cimetière, « félicitations au syndicat de l'entretien pour son nouveau contrat de travail et solidarité avec celui des employé-es de bureau que nous continuerons d'appuyer ! »

« Le combat que les militantes et les militants ont mené dans les derniers mois passera à l'histoire. Le conseil central est fier aujourd'hui de s'être tenu debout auprès d'eux. L'importance de la solidarité est une fois de plus démontrée », déclare Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN, responsable de l'entretien, rassemble environ 80 membres. La Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN), à laquelle sont affiliés les deux syndicats du cimetière, compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65 000 membres qui œuvrent dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) regroupe près de 100 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec. La FEESP-CSN et le CCMM-CSN sont tous les deux affiliés à la CSN, qui regroupe plus de 330 000 membres.

