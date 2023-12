Fin de la grève pour les employé-es de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale aujourd'hui, les membres du Syndicat des employé-es de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN ont adopté à 100 % l'entente de principe qui leur a été présentée. Après 15 mois de conflit de travail, la grève est ainsi levée et le groupe retournera travailler le 9 janvier 2024.

Ouverture chaotique

Bien que la fin du conflit du personnel de l'entretien ait permis la réouverture du cimetière le 11 septembre dernier, dans les faits, les opérations de l'établissement tournaient au ralenti alors que le personnel administratif était toujours en grève, et ce, depuis le 20 septembre 2022.

Selon Éric Dufault, président du syndicat des employé-es de bureau, « le but était d'aller chercher le meilleur contrat de travail possible pour nos membres et c'est ce que nous avons obtenu. Après de si longs mois passés dehors, nous rentrerons au travail la tête haute. Nous pourrons enfin accueillir les familles endeuillées qui méritent d'être traitées dans la plus grande humanité qui soit. Je suis heureux de la mobilisation de notre équipe. Je remercie toutes et tous les camarades du fond du cœur pour la bataille qu'ils ont menée », avance-t-il.

La nouvelle convention collective des travailleuses et travailleurs prévoit des augmentations de salaire de 22,4 % couvrant les années 2018 à 2026. De plus, un règlement est intervenu sur les litiges concernant le plancher d'emploi et l'utilisation des briseurs de grève. Le maintien du plancher d'emploi est ainsi sécurisé pour les employé-es de bureau. Enfin, un protocole de retour au travail respectueux des salarié-es a également été approuvé par les deux parties.

« Les travailleuses et les travailleurs du cimetière viennent de mener une bataille qui passera à l'histoire du mouvement syndical québécois. Ils ont tenu la minute de plus, celle qui est souvent la plus exigeante, mais la plus payante en matière de gains. Je tiens à féliciter, au nom de toute la CSN, chacun des membres du syndicat pour cette belle victoire ! », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« La fédération n'est pas près d'oublier cette année et demie de conflit vécue par les camarades du cimetière ainsi que leur exceptionnelle mobilisation. Soyez fiers de vous et des gains remportés ! », formule Linda Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

« C'est effectivement une page d'histoire syndicale qui se tourne aujourd'hui. Le conseil central et ses syndicats affiliés sont aujourd'hui très heureux de se tenir debout auprès des militantes et des militants du cimetière qui ont fait preuve d'un courage exemplaire au fil des derniers mois », déclare Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

À propos

Le Syndicat des employé-es de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN qui compte une quinzaine de membres était en grève depuis le 20 septembre 2022 et sans convention collective depuis 2017. Ils retourneront au travail le 9 janvier 2024.

La Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN), à laquelle est affilié le syndicat du cimetière, compte plus de 425 syndicats représentant environ 65 000 membres qui œuvrent dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) regroupe près de 100 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord. La FEESP-CSN et le CCMM-CSN sont tous les deux affiliés à la CSN, qui regroupe plus de 330 000 membres.

