Fin de la grève chez Acier Leroux

CHICOUTIMI, QC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Vendredi dernier, les travailleurs d'Acier Leroux ont entériné à 80 % la recommandation du conciliateur qui met fin à cinq mois de conflit. Ainsi, ils obtiennent principalement des gains salariaux allant de 21,5 % à 25 % sur cinq ans, en plus d'une majoration des primes de quart de travail. Les syndiqués retourneront à leurs postes le 19 novembre prochain.

« Devant le conflit qui s'étirait et avec l'arrivée de l'hiver, les dernières semaines ont été difficiles pour la gang, mais pas question d'abandonner la bataille ! Le règlement est une très bonne nouvelle, alors que nous avons travaillé fort pour l'obtention de meilleures conditions de travail. Je suis très fier de la mobilisation de mes confrères », avance Martin Boudreault, président du syndicat.

« Les syndiqués d'Acier Leroux ont su se battre avec ténacité pour démontrer que les travailleurs en région valaient autant que ceux des grands centres. Ces salariés méritaient enfin d'être reconnus à leur juste valeur par leur employeur. Nous saluons leur victoire après de longs mois passés sur la ligne de piquetage », déclare Manon Tremblay, présidente du Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN.

« La négociation n'a pas été de tout repos. Les travailleurs de l'usine faisaient souvent face à de longs temps morts, où rien ne se passait à la table de négociation, mais ils ont tout mis en œuvre pour obtenir de tels gains. La fédération félicite le syndicat qui, malgré sa petite taille, a tenu tête au plus gros distributeur de métaux ferreux et non ferreux du Canada, Métaux Russel », affirme quant à lui Serge Berthiaume, vice-président à la vie syndicale à la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

Acier Leroux, une division de Métaux Russel inc., est une des plus grandes entreprises de distribution d'acier au Québec.

