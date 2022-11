OTTAWA, ON, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui s'est achevée la Conférence nationale sur l'autisme de 2022. Organisé par l'Agence de la santé publique du Canada, l'événement virtuel s'est déroulé sur deux jours et a rassemblé des fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, des personnes autistes, leurs familles et leurs proches aidants ainsi que des défenseurs, des Autochtones et des intervenants dans le but de participer à l'élaboration d'une stratégie nationale sur l'autisme.

Les discussions s'appuyaient sur le processus de consultation et l'examen des données probantes scientifiques de l'Académie canadienne des sciences de la santé mis en œuvre plus tôt en 2022 et permettront d'établir des priorités dans les domaines d'action de la stratégie.

Parmi les sujets abordés, citons les emplois intéressants, les pressions financières auxquelles sont confrontées les personnes autistes et leurs familles, la sécurité physique et émotionnelle, l'évolution des besoins en matière de soutien aux personnes autistes en ce qui concerne le logement et les ressources humaines dans le domaine de la santé, les considérations relatives à l'équité, à la diversité et à l'inclusion, ainsi que la manière dont les recherches actuelles et continues sur l'autisme pourraient être appuyées dans l'optique de guider l'élaboration des politiques et des programmes.

Pour répondre aux besoins complexes et diversifiés des populations autistes au Canada, un effort coordonné de tous les ordres de gouvernement et des fournisseurs de services est nécessaire. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les communautés autistes pour contribuer à l'objectif commun d'améliorer leur santé et le bien-être. La Conférence nationale sur l'autisme est une étape majeure sur la voie de l'élaboration d'une stratégie nationale sur l'autisme qui répond aux besoins des personnes autistes, de leurs familles et de leurs proches aidants.

« Cette conférence joue un rôle déterminant dans l'amélioration de la vie des communautés autistes en définissant les domaines prioritaires pour le gouvernement du Canada le cadre d'une stratégie nationale sur l'autisme. Les expériences vécues pertinentes et le leadership professionnel dont nous avons bénéficié au cours de ces deux journées seront essentiels pour orienter le développement de la stratégie. Ensemble, nous contribuons aux améliorations significatives de la santé et du bien-être des personnes autistes, de leurs familles et de leurs proches aidants, pour les années à venir. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« C'est avec plaisir que j'ai lancé cette conférence nationale consacrée à l'élaboration d'une stratégie nationale sur l'autisme. En conjuguant nos efforts, nous pouvons faire en sorte d'élaborer une stratégie inclusive et exhaustive qui reflète les meilleurs conseils d'experts et les expériences des personnes autistes. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

« Notre gouvernement tient à ce que le Canada soit inclusif dès le départ. Nous appuyons le travail acharné des autodéfenseurs, des familles et des organisations qui ont été à l'avant-garde pour faire en sorte que la politique soit aussi inclusive et équitable que possible. Cette conférence est une étape majeure envers l'amélioration du bien-être des Canadiens et Canadiennes atteints d'autisme. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

L'autisme (aussi appelé trouble du spectre de l'autisme ou TSA) est un trouble permanent du développement neurologique. Chaque personne qui s'inscrit dans le spectre de l'autisme est unique et le terme « spectre » reflète la grande diversité des forces et des défis des personnes autistes.

On estime qu'un enfant sur 50 dans la tranche d'âge comprise entre 1 et 17 ans a reçu un diagnostic d'autisme au Canada .

. Il est de plus en plus évident que la pandémie de COVID-19 et les mesures de santé publique connexes ont eu des répercussions négatives sur de nombreuses personnes autistes, leurs familles et leurs proches aidants. La perturbation des routines et l'accès restreint ou réduit aux programmes, services et activités ont eu, et continuent d'avoir, des répercussions négatives.

Au cours des cinq dernières années, les Instituts de recherche en santé du Canada ont investi environ 68 millions de dollars dans la recherche sur l'autisme. Cette recherche nous permet d'approfondir nos connaissances sur l'autisme et oriente l'élaboration d'outils novateurs et de moyens plus efficaces pour appuyer les Canadiennes et les Canadiens qui s'inscrivent dans le spectre de l'autisme et leur famille.

ont investi environ 68 millions de dollars dans la recherche sur l'autisme. Cette recherche nous permet d'approfondir nos connaissances sur l'autisme et oriente l'élaboration d'outils novateurs et de moyens plus efficaces pour appuyer les Canadiennes et les Canadiens qui s'inscrivent dans le spectre de l'autisme et leur famille. Le budget de 2021 octroyait à l'ASPC une somme de 15,4 millions de dollars sur deux ans pour travailler en collaboration avec les provinces, les territoires, les familles et les intervenants à la création d'une stratégie nationale sur l'autisme. La poursuite de la collaboration et de l'échange de connaissances entre les secteurs et les disciplines contribuera à améliorer notre compréhension de l'autisme et à répondre aux besoins des Canadiennes et Canadiens autistes, de leurs familles et de leurs proches aidants.

Le budget de 2018 allouait 20 millions de dollars sur cinq ans pour mieux répondre aux besoins des personnes autistes, de leurs familles et de leurs proches aidants. Grâce à cet investissement, 9,1 millions de dollars ont été alloués à la création du Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme afin de soutenir des projets communautaires qui se penchent sur des modèles de programmes novateurs, contribuent à réduire la stigmatisation et intègrent des composantes sanitaires, sociales et éducatives afin de mieux répondre aux besoins complexes des Canadiennes et des Canadiens autistes et de leurs familles. 10,9 millions de dollars ont également été alloués au Réseau d'échange de connaissances sur l'autisme et les déficiences intellectuelles (AIDE Canada), qui donne accès à des ressources en ligne, notamment un répertoire des services, des appuis, des possibilités d'emploi et des programmes locaux pour les familles dans tout le pays.

